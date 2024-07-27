Армия РФ дробит наступательные операции по всему фронту, чтобы отвлечь ВСУ – ISW

Россия переходит к тактике дробления наступательных операций с растяжением их на значительный участок фронта. Таким образом, российское командование рассчитывает поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не дать Силам обороны Украины перехватить инициативу на поле боя.

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В то же время, Россия расширила зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области. Об этом свидетельствует и что задумали в Москве, анализировали в Институте изучения войны (ISW).

Так, аналитики обратили внимание на изменение задачи центральной группировки войск РФ на украинской Донбассе.

"Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении", – отмечено в материале ISW.

В Институте изучения войны констатировали, что Россия избрала переход к более мелким наступательным операциям на длинном отрезке фронта вместо попыток добиться тактически значимых успехов за счет относительно быстрого маневра. Так оккупанты пытаются не дать Силам обороны перехватить инициативу на поле боя, "растягивая" украинские войска по линии столкновения.

"Российское военное командование сейчас пытается поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не допустить перехода инициативы на поле боя к Украине, и задача центральной группировке войск РФ дробить наступательные операции на более длинном фронте больше отвечает этим усилиям, чем задача группировки достичь тактически значимых успехов за счет относительно быстрого маневра", – говорится в сообщении.

Эксперты склоняют к мнению, что военное командование государства-агрессора может поставить перед центральной группировкой войск РФ в Донецкой области задачу контролировать основные наступательные усилия России в регионе.

В то же время расширение зоны ответственности центральной группировки войск может свидетельствовать о том, что военное командование РФ считает маловероятными быстрые тактические успехи в районе Авдеевки. С чем может быть связана такая оценка – до конца неясно. Причины могут крыться как в усилении материально-технических ресурсов и живой силы со стороны Украины, так и в том, что в высоких кабинетах в Москве скептически оценивают способность центральной группировки войск РФ выполнить поставленные задачи.

При этом аналитики обращают внимание: расширение зоны ответственности от юго-запада от Донецка до Торецка будет оттягивать российские силы и средства от попыток достичь тактически значимого продвижения в районе Авдеевки.

"Центральной группировке войск, вероятно, не хватает резервов, необходимых для интенсификации операций в районе Авдеевки до уровня, который позволил бы достичь относительно быстрых успехов при сохранении наступательного давления на Торецком и Донецком направлениях", – убеждены эксперты.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что ВСУ отразили одну из крупнейших механизированных атак армии РФ на западе Донетчины. 24 июля защитники полностью остановили штурм ВС РФ, численностью примерно с батальон, в направлении села Константиновка Покровского района, утверждают аналитики.

Украинские воины не дали захватчикам прорваться к Константиновке Марьинской громады после того, как войска РФ добрались до юго-восточной окраины этого населенного пункта.