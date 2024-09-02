Силы ПВО сбили российскую ракету над Черкасщиной: все подробности

Во время российского ракетного обстрела ночью 2 сентября одну из вражеских целей украинские воины ликвидировали над Черкасской областью. Возникло возгорание, потерпевших нет.

Видео дня

Об этом утром в понедельник сообщил на своем канале в Telegram начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. "Сутки у нас снова начались с воздушных тревог. Силами ПВО в небе над областью сбита вражеская ракета. Без пострадавших", – написал он.

Обломки упали на открытой территории, там загорелась сухая растительность. По состоянию на 7:55 спасатели уже потушили пожар.

"Спасибо нашим ВСУ за защиту!" – поблагодарил глава областной военной (государственной) администрации.

Добавим: тревога на Черкасщине включалась трижды за ночь: в периоды 01:35 – 02:10; 03:00 – 03:43 и 04:26 – 06:26.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на понедельник, 2 сентября, Россия запустила по Украине дроны-камикадзе, а утром ударила ракетами. Всего в воздушном пространстве фиксировалось 58 ракет и "Шахедов". 42 цели уничтожила противовоздушная оборона.

– В Польше из-за российской атаки на Украину снова поднимали авиацию. Воздушное пространство страны-соседки патрулировали и польские самолеты, и авиация союзников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!