Силы ПВО сбили российскую ракету над Одессой: что известно о разрушении

Страна-агрессор не перестает атаковать Украину. В пятницу, 5 апреля, под ударом оказалась Одесса.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. Отмечается, что Россия атаковала Одессу управляемой авиационной ракетой, но силы ПВО сбили ее.

"Враг атаковал Одессу. Из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направил управляемую авиационную ракету по Одессе. Наши силы ПВО ракету уничтожили", – отметил Кипер в своем сообщении.

Чиновник также добавил, что взрывной волной и падением обломков повреждено остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, оккупационные войска России накрыли огнем из артиллерии село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки пострадал 12-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в пятницу, 5 апреля, в очередной раз обстреляли прифронтовое Запорожье. Удары пришлись на жилой район, в результате чего погибли и пострадали гражданские граждане.

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