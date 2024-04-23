Систем Patriot нет: Туск рассказал, чем Польша может помогать Украине с защитой неба

Польша не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку у страны нет для этого резервов. В то же время Варшава будет помогать Киеву в защите от российских воздушных атак "другими способами".

Об этом сказал премьер-министр Польшы Дональд Туск в понедельник, 22 апреля, во время пресс-конференции в Варшаве, передает Укринформ. Он подчеркнул, что есть "другие виды вооружения", которые могут помочь Украине защищать небо, и Польша будет оставаться "активной" в этом вопросе.

О каком именно вооружении идет речь Туск не уточнил.

"Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности (чтобы передать Украине. – Ред.)", – отметил он.

По словам главы польского правительства, одна батарея Patriot развернута около польского населенного пункта Ряшев. Эта батарея находится в распоряжении Вооруженных Сил США и защищает хаб, откуда западная помощь поступает в Украину.

"Коротко говоря, мы не имеем в резерве батарей Patriot, и все это понимают. Вместе с Киевом все знают, что мы свою задачу выполнили на шестерку, если речь идет о поддержке Украины, в том числе техникой и ПВО", – сказал премьер Польши.

Туск добавил, что для всей Европы "безопасная и хорошо вооруженная Польша тоже очень важна, ведь является бастионом для защиты не только своих границ".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда сказал, что Варшава готова разместить ядерное оружие США, еслиНАТОрешит развернуть его перед границами России, которая все больше милитаризует Беларусь и Калининград. Эта тема обсуждается в ходе переговоров с Соединенными Штатами.

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