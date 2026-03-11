'Система для выполнения задач': Клименко объяснил специфику работы корпусов 'Азов' и 'Хартия' на передовой

Возвращение территорий страны украинскими защитниками происходит, условно говоря, в три этапа – зачистка земли с воздуха, непосредственно штурмовые действия и закрепление. В подчиненной МВД "Гвардии наступления" указанными задачами занимаются бойцы подразделений "Хартия" и "Азов".

Всего на зачистку и закрепление на территории им надо два-три дня. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

Как это происходит

"У нас есть два корпуса: "Азов" и "Хартия". Командир корпуса определяет направление, где надо работать. Он работает, уничтожает, зачищает всю территорию дронами, потом специально подготовленные подразделения отбивают соответствующую территорию, условно говоря – каждый квадратный километр. И уже на эти позиции потом заходят бойцы из бригад, чтобы закрепиться и удерживать их. Вот и все", – рассказал глава МВД.

Он пояснил, что для этого украинскими защитниками создана система для выполнения задач.

"Для лучшей координации, для эффективного применения средств РЭБ и РЭР и для того, чтобы централизованно выполнить команду старшего командира. То есть командир БПЛА четко знает – он зачищает территорию с неба, затем поддерживает вход следующего подразделения. Ребята отработали 2-3 дня, все, они вышли оттуда. А позиции заняли бойцы бригад. То есть такая система для выполнения задач", – рассказал Игорь Клименко.

Глава МВД добавил, что у бойцов "нет проблем по основным видам вооружения", потому что подразделения "подключились к системе DOT-Chain и достаточно активно этим пользуются". DOT-Chain – система, которая оцифровывает процессы обеспечения Вооруженных Сил, уменьшает время на обработку заказов и оптимизирует оплату и обмен данными.

О ком речь

"Хартия" – это 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины в составе "Гвардии наступления" МВД, сформированная в 2022 году в Харькове. Подразделение, известное своей высокой технологичностью и подготовкой по стандартам НАТО, участвует в боевых действиях, в частности, на Харьковщине и под Бахмутом, с целью вытеснения российских оккупантов.

Также в составе "Гвардии наступления" и 12-я бригада специального назначения "Азов". В отличие от харьковской "Хартии", которая была создана в начале полномасштабного вторжения россиян, "Азов" имеет более долгую историю. Подразделение было создано еще в 2014 году в Бердянске, в качестве батальона патрульной службы органов охраны правопорядка особого назначения. При основании его основу составили участники ОО "Автомайдан" и "Патриот Украины".

В Украине уже четыре областных центра – Запорожье, Киев, Сумы и Полтава – назвали улицы в честь Героев "Азова".

Как сообщал OBOZ.UA, командиру первого корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко больше не полковник – он повышен до бригадного генерала. Соответствующее решение было принято в конце февраля текущего года.

