Ситуация может динамично меняться: в ОК 'Юг' рассказали, сколько 'Калибров' держит РФ в Черном море

В настоящее время Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море три ракетоносителя. Они могут быть снаряжены 20 ракетами "Калибр".

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Угроза ракетного удара сейчас очень высока. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По сравнению с 31 марта, 1 апреля Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Если утром 31 марта в акватории фиксировался один подводный носитель с четырьмя ракетами, а к концу дня количество ракетоносителей увеличилось до двух, а ракет – до 12, то сейчас угроза возрастает.

"Шторм в море утих, и корабельная группировка врага наращивается, в частности, увеличилось количество ракетоносителей. В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя – два надводных и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20 и вероятность ракетного удара возрастает. Угроза очень высока", – отметила она.

А вот активность российской авиации в настоящее время значительно снизилась. Однако это не повод расслабляться: ситуация может очень динамично меняться.

Напомним, ранее в ГУР дали прогноз, по каким целям в Украине оккупанты могут бить ракетами. Разведка считает маловероятными массированные ракетные удары по Украине, ведь даже россияне поняли, что осенью и зимой так и не смогли разрушить украинскую энергосистему.

Теперь захватчики, скорее всего, постараются сорвать контрнаступление Сил обороны Украины. Следовательно, наиболее вероятными целями для вражеских ракет могут стать военные объекты.

Тем временем беларуские активисты начали сообщать о подозрительной активности авиации РФ на территории Беларуси. Не исключено, что российские военные могли доставить в Беларусь новую партию ракет.

А уже на следующий день постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что страна-агрессор передала Беларуси ракеты "Искандер". Также он заявил о строительстве Россией на беларуской территории хранилищ ядерного оружия.