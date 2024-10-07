Ситуация на фронте остается напряженной: произошло 120 боевых столкновений – Генштаб

Проходит девятьсот пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, истощая врага по всей линии фронта.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 7 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 120 боевых столкновений.

Российские обстрелы

По территории Украины 7 октября государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением пяти ракет, 58 авиаударов, сбросив при этом 91 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 689 дронов-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанская. Идет боестолкновение близ Волчанска, ситуация контролируемая.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 79 оккупантов, уничтожили две боевые бронированные машины, пять артиллерийских систем, 30 БПЛА и три автомобиля; также были повреждены три артиллерийские системы, четыре автомобиля и единица специальной техники противника.

В Купянском направлении враг атаковал наши позиции двадцать пять раз. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжается.

В Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Ступочков. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 20 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Лисовки и Селидово. Силами обороны Украины отбито 17 атак, еще три боестолкновения продолжается. По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 257 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артсистем, боевая бронированная машина и восемь автомобилей; также украинские воины поразили танк, три артиллерийские системы, шесть боевых бронированных машин и два автомобиля оккупантов.

На Кураховском направлении тоже напряженная ситуация. К этому времени сутки наши защитники отбивали 25 вражеских штурмов в этом направлении. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки. Продолжается четыре боестолкновения.

На Времивском направлении продолжаются три атаки переднего края обороны наших войск в направлении Богоявления. Украинские воины стойко обороняют занимаемые рубежи.

На Ореховском направлении подразделениями наших войск отражены два вражеских штурма вблизи Роботиного.

В Приднепровском направлении семь штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, потери российских оккупационных войск в войне против Украины достигли нового месячного максимума. За сентябрь 2024 года среднесуточные потери РФ на фронте составили 1271 оккупант в день.

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