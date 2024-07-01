Ситуация на фронте остается напряженной: произошло 161 боевое столкновение – Генштаб

Проходит восемьсот пятьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг наращивает интенсивность атак, ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. Украинские защитники срывают наступательные планы врага, уничтожают оккупантов и их технику.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке1 июля 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 161 боевое столкновение.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцев и Волчанск. Продолжаются четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск. 17 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены штурмовые действия вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Стельмаховка. Недалеко от Синьковки продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении российские войска предпринимали также 17 атакующих попыток – вблизи Грековки, Невского и Макеевки. Пять боев продолжаются.

Активным агрессором был и на Северском направлении, где зафиксировано 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений – Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Выемка, Верхнекаменское. В районе последнего два боя продолжаются. Захватчики получают достойный отпор.

На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещиевки. В Новом, по направлению Временного Яра, одно боеприкосновение еще не закончено.

В Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк. Отражены 16 атак, три еще продолжаются.

На Покровском направлении враг атакует наиболее интенсивно. Здесь с начала суток совершалось 44 штурмовых действия россиян. И дальше продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Сокол, Восход, Нетайлово.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться в Покровском направлении. Потери противника с начала суток здесь составляют: в личном составе, безвозвратные – 109 окупантов, санитарные – 181, еще несколько человек взяты в плен. Уничтожен один танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два автомобиля и одно баги, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одну пушку. Среди поврежденной техники врага – танк, пушка, 120-мм миномет и четыре авто.

На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Прасковьевка, однако безуспешно.

На Времивском направлении уже 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отпор одного штурмового действия еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении потерпели неудачу две атаки противника в сторону Роботиного и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян сегодня успеха не имели.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели с 24 по 30 июня потери врага в живой силе составили 8150 оккупантов. Также враг лишился за этот период около 800 единиц военной техники и вооружения.

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