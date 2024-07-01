Личный состав, танки, ББМ и не только: в Минобороны назвали потери врага за прошедшую неделю

В течение недели с 24 по 30 июня потери врага в живой силе составили 8150 оккупантов. Также враг потерял за этот период около 800 единиц военной техники и вооружения.

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В частности, уничтожены более 350 артиллерийских систем и 68 танков. Итоги недели подвели в Минобороны Украины.

По данным Ситуационного центра ведомства, за прошедшую неделю в целом Силы обороны Украины уничтожили:

– Личный состав – 8150

– Танки – 68

– Боевые бронированные машины – 137

– Артиллерийские установки – 353

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 238

Напомним, только за минувшие сутки Силы обороны Украины отменили 1110 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага достигло 543 810.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года Силы обороны Украины нанесли рекордный урон войскам РФ, обезвредив по меньшей мере 33 713 живой силы. Также в течение месяца защитники сбили три вражеских самолета.

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