Личный состав, танки, ББМ и не только: в Минобороны назвали потери врага за прошедшую неделю
В течение недели с 24 по 30 июня потери врага в живой силе составили 8150 оккупантов. Также враг потерял за этот период около 800 единиц военной техники и вооружения.
В частности, уничтожены более 350 артиллерийских систем и 68 танков. Итоги недели подвели в Минобороны Украины.
По данным Ситуационного центра ведомства, за прошедшую неделю в целом Силы обороны Украины уничтожили:
– Личный состав – 8150
– Танки – 68
– Боевые бронированные машины – 137
– Артиллерийские установки – 353
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 238
Напомним, только за минувшие сутки Силы обороны Украины отменили 1110 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага достигло 543 810.
Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года Силы обороны Украины нанесли рекордный урон войскам РФ, обезвредив по меньшей мере 33 713 живой силы. Также в течение месяца защитники сбили три вражеских самолета.
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