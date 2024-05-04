Ситуация на фронте сложная, но контролируемая: десятки боевых столкновений и удачные удары ВСУ по скоплению врага

За сутки на фронте произошли десятки боевых столкновений. В общей сложности их зафиксировано 74.

В то же время украинские защитники нанесли серьезные потери противнику, в том числе авиация ударила по 7 районам сосредоточения личного состава россиян. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном вечером, 4 мая.

Кроме того, Силы обороны ударили по 3 пунктам управления, 2 зенитно-ракетным комплексам и составу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и важному объекту противника.

Впрочем, враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов. Также было совершено 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под огнем артиллерии и авиации этого времени оказалось более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области, Луговка Сумской области. Кроме того, были атакованы Харьков и три населенных пункта Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 7 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новосадово и Ивановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак. Там враг пытается улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении пока горячее. Там нашими защитниками отражены 18 атак в районах, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тарасовка и Новоселовка Первая Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, а также Орехов и Преображенка Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки, при поддержке авиации, было совершено 9 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.

Напомним, ранее в британской разведке спрогнозировали, что потери РФ на войне в Украине возрастут в ближайшие месяцы. К этому приведет то, что Россия почти наверняка попытается активизировать наступательные действия после относительного подавления интенсивности штурмов после захвата Авдеевки.

Ранее сообщалось, что за апрель российские оккупационные войска теряли ежедневно около 900 российских захватчиков – примерно такие же среднесуточные потери РФ фиксируются чуть ли не с начала текущего года. Однако уже в мае-июне потери захватчиков в живой силе, вероятно, возрастут.