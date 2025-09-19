На Купянском направлении ситуация остается чрезвычайно напряженной. Город, имеющий стратегическое значение, продолжает быть объектом активных попыток российских оккупантов прорвать оборону украинских подразделений.

Об этом сообщает 10-й армейский корпус СВ ВСУ. По данным украинских военных, враг накапливал силы возле населенных пунктов Радьковка и Голубовка.

Из-за боевых действий был поврежден газопровод и затоплена часть местности, что усложнило логистику противника.

Практически все попытки переправы через реку Оскол на лодках были пресечены украинской артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Боевые действия ведутся малыми группами пехоты, часто в гражданской одежде, что является очередным примером военных преступлений РФ.

Украинские воины продолжают проводить контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и в окрестностях Купянска. Пленные свидетельствуют об отсутствии у российских подразделений четкого боевого порядка, что подчеркивает хаотичность действий оккупантов.

Несмотря на заявления российской пропаганды и "цветные карты", территории, которые враг называет контролируемыми, фактически остаются зоной активных боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия остаются динамичными, поэтому распространять утверждения о "полном контроле" противника над городом преждевременно.

Украинские военные обнародовали видео из центра Купянска, которое подтверждает, что ситуация под контролем ВСУ, а попытки прорыва врага активно останавливаются на всех направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в Купянске идут тяжелые уличные бои с российскими ДРГ. ВСУ повторно повредили газотранспортную трубу, по которой оккупанты переправлялись через реку Оскол.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!