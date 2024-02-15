'Ситуация облегчится': глава ГУР анонсировал заметные изменения по поставкам боеприпасов

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины партнеры пообещали передать украинской армии дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы. Эти поставки облегчат ситуацию на поле боя для Сил обороны Украины.

Об этом сказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов по итогам "Рамштайн-19" 14 февраля в комментарии ICTV. По его словам, снаряды и артсистемы сейчас для Украины являются приоритетом.

"Партнеры озвучили сколько, какая страна и в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас", – отметил глава ГУР.

Буданов также сказал, что партнеры обязались предоставить нашему государству дополнительные ракеты для комплексов противовоздушной и противокорабельной обороны.

"Сколько именно сказать не могу, потому что это составляет государственную тайну. Но что касается ракет для ПВО, то количество достаточно приличное", – подчеркнул он.

Глава разведки также отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время "Рамштайн-19" озвучил партнерам основные приоритеты в вооружении для украинской армии по состоянию на данный момент. Буданов заверил, что поддержка Украины в ее борьбе с российским вторжением остается непреклонной и будет продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, участие в "Рамштайне-19" 14 февраля приняли представители оборонных ведомств около 50 стран-партнеров. В рамках заседания официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также коалиция дронов.

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