"Ситуация опасна": эксперт рассказал, где хочет прорваться враг, и оценил планы Путина. Карта

Российскому диктатору Владимиру Путину необходимо до парламентских выборов в России, которые состоятся в 20-х числах сентября, продемонстрировать хоть какие-то победы на поле боя. Поэтому он готов максимально активизироваться и задействовать для этого все имеющиеся ресурсы.

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Основное внимание может быть сосредоточено на районе "пояса крепостей" на востоке Украины, чтобы добиться успехов. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Россия активизируется перед выборами

Эксперт отметил, что для российского диктатора сейчас события на поле боя приурочены к предстоящим выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Ведь ему нужно показать хоть какие-то достижения. Для этого он может максимально эскалировать ситуацию и бросить в бой все ресурсы.

Так, именно для этой цели может быть мобилизовано около 500 российских военных. Однако возникает вопрос, хватит ли такого ресурса в России. Эксперт не исключает вероятности того, что для этого Путин может привлечь Иран или Северную Корею, а возможно, и Китай.

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"Возникает вопрос: располагает ли российская армия необходимым количеством ресурсов, техники, вооружения, боеприпасов, чтобы полностью обеспечить серьёзную дополнительную группировку? Этот вопрос остался открытым, и здесь я бы не исключал определенного сотрудничества России с Ираном или Северной Кореей, возможно, даже с Китаем по поставкам на территорию РФ дополнительных ресурсов для вооружения тех самых российских военнослужащих, которых, скорее всего, мобилизуют", – отметил Селезнев.

Пока же, отмечает эксперт, Россия не демонстрирует никаких сигналов, направленных на деэскалацию на поле боя. Наоборот, там заявляют о все более масштабных планах в отношении Украины. Соответственно , Украина должна искать пути для усиления наших оборонных возможностей.

"Речь может идти о деятельности непосредственно украинской оборонной отрасли по увеличению поставок ресурсов для наших воинов, а также о процессах, связанных с внешнеполитической деятельностью за рубежом с нашими первоочередными европейскими партнерами, чтобы оттуда получать необходимые ресурсы для обеспечения украинской армии", — рассказал Селезнев.

Акцент на восточный фланг

По словам эксперта, противник несет территориальные потери на стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской — и демонстрирует довольно вялые, буквально ничтожные темпы продвижения в районе Гуляйполя. Поэтому не стоит полагать, что в ближайшее время ситуация для противника там изменится к лучшему.

Однако в районе Константиновки, сказал Селезнев, ситуация является опасной. Ведь в случае потери контроля над окрестностями Доброполья возникнет проблема с защитой "пояса крепостей" и других населенных пунктов.

"Эта опасность обусловлена не только тем, что мы можем потерять контроль над этим населенным пунктом. Я бы смотрел дальше и шире и акцентировал внимание нашей аудитории на направлении на Доброполье. Открываем карту и понимаем, что угроза потери контроля над окрестностями Доброполья создаст реальную проблему для нашей группировки, которая защищает "пояс крепостей", Славянск, Краматорск, Дружковку и частично Константиновку", – заявил эксперт.

Ситуация на Славянском направлении

Также на Славянском направлении ситуация остается сложной.

"Там противник по-прежнему пытается в рамках действий небольших штурмовых групп прорвать нашу оборону и, как видно из сообщений DeepState, у него это получается, пусть и не в больших масштабах, но тем не менее с завидной регулярностью", — отметил Селезнев.

По его словам, в первую очередь в зону риска попадает дорога между Изюмом и Славянском, через которую происходит ослабление украинской группировки, действующей в районе Славянска и Краматорска.

Полное интервью с Владиславом Селезневым можно прочитать здесь.

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