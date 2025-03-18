Ситуация постоянной нестабильности: в ОСГВ 'Хортица' объяснили, что происходит в Торецке

В Торецке Донецкой области продолжаются городские бои с российскими оккупантами. Что украинские военные, что россияне пытаются удержать и отбить отдельные дома и улицы, так что четкой линии столкновения в городе нет.

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Ситуация очень тяжелая для обеих сторон. Об этом 17 марта в эфире "Суспільне. Студія" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Это ситуация, когда на руинах тех или иных улиц передвигаются огневые группы, которые постоянно наносят друг другу поражение. Это ситуация общей постоянной нестабильности. Это вопрос контроля над отдельными улицами, а иногда и отдельными этажами разных зданий. Это нестабильно, это неочевидно, очень четырехмерно. Поэтому мы и не любим комментировать городские бои, потому что иногда их на карте и нормально не изобразишь", – сказал он.

Трегубов объяснил, что возможно такое, что одна улица якобы контролируется нашими подразделениями, но с другой стороны она простреливается врагом. Более того, на одном и том же этаже разных зданий могут находиться разные силы.

"Помним, как это было еще во времена АТО в Донецком аэропорту, когда россияне говорили, что мы контролируем, потому что мы сидим в подвале, а украинцы говорили, что мы контролируем, потому что мы сидим выше", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что украинские военные удерживают позиции в городе и продолжают бои за Торецк.

"Фактически, бои в городе Торецк и в городе Часов Яр действительно продолжаются месяцами. Россияне уже заявляли, что они взяли город Торецк: они делали это в начале февраля, а сейчас уже вторая половина марта. И как мы видим, они поспешили с этим выводом и выставили себя дураками", – резюмировал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным DeepState, в течение 16 марта враг продвинулся возле Бурлацкого на Торецком направлении. А в самом Торецке оккупанты провели ротацию и завезли новую живую силу.

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