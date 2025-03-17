Враг провел ротацию и завел новые подразделения: в DeepState уточнили ситуацию в Торецке. Карта

Страна-оккупант не прекращает попыток захвата украинских территорий. За последние сутки враг продвинулся возле Бурлацкого на Торецком направлении.

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Об этом сообщает проект DeepState. Так, в частности, уточнили линию столкновения в Торецке. Там оккупанты провели ротацию и завезли новое "мясо".

"В Торецке не происходило никакого контрнаступления. Мы писали ранее, что ЛБС в городе не является статическим, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а у каких-то Сил Обороны. В то же время много позиций без ротации с обеих сторон. И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил. ЛБС остается крайне динамичной и хаотичной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг превратил шахту "Центральная" в руины, соответственно "в дальнейшем там держаться уже нашим тяжело".

"У кацапов людей больше, поэтому у них больше возможностей. К тому же враг провел ротацию, заведя подразделения 150 МСД РФ, которые более укомплектованы той же 132 ОМБСР. В случае неточностей, можете сообщить нам об этом через бот ", – резюмировали в проекте.

Ранее сообщалось, что в России военных управления ядерной безопасности, подчиненного минобороны, перевели в штурмовые войска и отправили под город Торецк в Донецкой области. В боях многие из таких оккупантов-штурмовиков якобы пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Торецка воины полка "Азов" взяли в плен российского оккупанта Сергея Краснова из Чувашии, которого командиры вместо обещанного рембата отправили в штурмовики. Захватчик заявил, что пошел на войну против Украины, потому что хотел заработать денег на новые зубы.

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