"Ситуация с колебанием линии фронта очень непростая": Гуменюк рассказала о боях с врагом на Запорожье и Херсонщине

На Запорожском направлении российские захватчики пытаются оттеснить Силы обороны Украины, происходят колебания линии фронта, однако они не являются критическими. На Херсонском направлении в районе села Крынки (левый берег Днепра) украинские воины продолжают удерживать позиции.

Об этом заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны украинского юга Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу". Общую ситуацию на южной линии фронта она назвала напряженной.

"Если говорить об участке боевого столкновения на суше, непосредственно там, где позиции против позиции, Запорожское направление – здесь продолжаются штурмы, продолжается испытание нас на прочность и попытки вытеснять с этих позиций", – рассказала капитан 1-го ранга Государственной пограничной службы.

По ее словам, ситуация с колебанием линии фронта непростая, и это объясняется в том числе географическими особенностями.

"Очень большие открытые территории, на которых невозможно по метру измерить, насколько подвинулись в одну или другую сторону. Занятие тех позиций, которые предоставляют безопасность личному составу, в приоритете", – отметила Гуменюк.

В районе Крынок на Херсонщине ВС РФ тоже проявляют активность, пытаются штурмовать даже тогда, когда им трудно собрать для этого личный состав.

"Хотя бы одну попытку за сутки, но пытаются держать такой интенсив. На данном этапе продолжаем удерживать позиции и работаем над расширением плацдарма", – заявила Гуменюк.

Как писал OBOZ.UA, согласно сводке Генерального штаба ВСУ, в Украине 24 марта (на 18:00) произошло 52 боевых столкновения. На Купянском и Херсонском участках фронта оккупационные войска Российской Федерации наступательных действий в эти сутки не вели.

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