Враг затих на Купянском и Херсонском направлениях, продолжаются бои у Красногоровки – Генштаб

В Украине 24 марта произошло 52 боевых столкновения. На Купянском и Херсонском участках фронта оккупационные войска Российской Федерации наступательных действий в эти сутки не вели.

Сводку (по состоянию на 18:00) вечером в воскресенье, 24 марта, обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В 760 сутки полномасштабной войны ВС РФ совершили 32 ракетных и 47 авиационных ударов, 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, разрушения домов мирных жителей.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Без признаков формирования наступательных вражеских группировок.

На Северском и Слобожанском направлениях российские армейцы сохраняют военное присутствие на приграничье, продолжают диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы наших населенных пунктов с территории РФ, наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Авиационные удары противника прогремели в районах Победы и Поповки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области, Сорокино, Бачевск, Стариковое, Волфино, Поповка Сумской области, Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены пять атак противника в районе Белогоровки на Луганщине. Там ВС РФ при поддержке авиации пытались прорвать нашу оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Озерного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терни Серебрянка, Спорное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении Герои отбили пять атак вблизи Богдановки, Клещиевки, Андреевки. Вражеский авиаудар произошел у Зализного. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайске и восточнее Уманского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Очеретиного и Новокалинового. Под артиллерийскими и минометными обстрелами находились около 20 населенных пунктов, в том числе Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного. Там ВС РФ при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать украинскую оборону. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Работиного. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское Донецкой области и Малиновка Запорожской области. Под артиллерийским и минометным вражеским огнем находились около 10 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Ровнополь, Чаривное, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Осуществил обстрелы из РСЗО таких населенных пунктов, как Казацкое и Понятовка Херсонской области.

В течение 24 марта авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум средствам противовоздушной обороны, трем артиллерийским средствам и одной станции РЭС россиян.

Как писал OBOZ.UA, днем 24 марта самолеты РФ обстреляли тремя фугасными авиационными бомбами поселок Перемога Белопольской громады Сумской области. Повреждены объект энергетической инфраструктуры, частные дома и хозяйственные постройки.

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