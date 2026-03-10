"Ситуация сложная, но контролируемая": в Генштабе дали прогноз, на каких направлениях оккупанты могут пойти в наступление

Войска страны-агрессора РФ хотят обеспечить себе полный контроль над Луганской и Донецкой областями, а также гарантировать максимальное продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях. Приоритетными для врага будут оставаться Покровское, Александровское и Запорожское направления.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко. Он подтвердил планы противника относительно четырех вышеперечисленных областей.

"И их действия для выполнения этих планов будут продолжаться", – сказал военный.

Сейчас российские войска концентрируют свои силы на Покровском и Александровском направлениях, они являются самыми тяжелыми, но активные действия воинов ВСУ срывают планы врага.

"Ситуация (на фронте – Ред.) сложная, конечно, но контролируемая. Делаем все, что можем, и даже немного больше для того, чтобы сдерживать и уничтожать противника. Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления", – отметил Комаренко.

По его словам, нашим военным постепенно удается выравнивать обстановку за счет активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска и Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление.

"Для них будут оставаться приоритетными Покровское, Александровское и Запорожское направления. Это для них направления сосредоточения основных усилий, чтобы выполнить те задачи, которые они для себя ставят", – добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные фиксируют подготовку армии страны-агрессора РФ к усилению штурмов, в частности на Краматорском направлении. Оккупанты готовят технику, подвозят топливо, а также не жалеют разведывательных БпЛА, которые отправляют следить за городом и в глубь логистики Сил обороны Украины.

