РФ готовится к усилению наступления на Краматорском направлении: в ВСУ указали на признаки

Украинские военные фиксируют подготовку армии страны-агрессора РФ к усилению штурмов, в частности на Краматорском направлении. Оккупанты готовят технику, подвозят топливо, а также не жалеют разведывательных БпЛА, которые отправляют следить за городом и в глубь логистики Сил обороны Украины.

Об этом 4 марта в эфире "Суспільне. Студія" рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец. Сейчас, по его словам, усиление штурмов в направлении Краматорска не наблюдается, а наибольшую интенсивность российских атак в полосе ответственности корпуса фиксируют на Славянском направлении.

Однако украинская разведка знает об организационных работах войск РФ на Краматорском участке фронта, которые оккупанты проводят для будущего усиления наступления весной этого года.

"Противник получает горюче-смазочные материалы, сбросы с дронов, провиант, пытается настраивать технику для дальнейших наступательных действий при благоприятной погоде и при благоприятном состоянии дорог", – сообщил спикер.

По данным разведки, на Краматорском направлении у россиян происходит усиление личным составом, в том числе за счет тыловых подразделений. Сейчас противник активно пытается нарушать нашу логистику, увеличилось количество применения FPV-дронов.

О будущем усилении штурмов свидетельствуют и другие факторы, в частности, подрыв российскими военными дамбы в районе Осыково, рассказал Дмитрий Запорожец.

"Это все создает совокупность факторов, которые говорят о том, что противник будет активнее двигаться именно на Краматорском направлении. Какие в целом общие планы и где будет основное сосредоточение усилий во время весенней кампании, пока неизвестно", – добавил он.

По словам спикера, российские военные, вероятно, планируют вернуться к использованию техники во время весеннего наступления в Донецкой области.

"С увеличением светового дня и с улучшением погодных условий, ожидаем применения противником такой составляющей как мототехника, автомобильная техника, не исключено, что появится бронированная техника. Ведь, по мнению руководства оккупационных войск, темпы продвижения противника не являются значительными, как они себе планируют, поэтому оживление наступательных действий по всей полосе ответственности мы ожидаем", – сказал Запорожец.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовится к весенне-летнему наступлению в Донецкой области. Сейчас оккупанты активно используют артиллерию и дроны для подготовки поля боя для дальнейших атак.

В частности, враг из ствольной артиллерии обстреливал окрестности Краматорска,это может быть предвестником начала наземных штурмов города в ближайшем будущем. Такое предположение высказали в Институте изучения войны.

