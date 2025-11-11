'Ситуация сложная': Сырский доложил Зеленскому о фронте на Покровском направлении и в Запорожской области

Российские оккупационные войска активизировали штурмы на Покровском направлении и в Запорожской области. Именно там сейчас самая сложная ситуация на фронте. Погодные условия способствуют атакам оккупантов, но украинские подразделения продолжают уничтожать врага и удерживать позиции.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский отметил, что вместе с командованием обсудили подготовку "дипстрайков" – дальнобойных ударов по врагу, которые осуществляются ежедневно.

"Спасибо каждому нашему подразделению, каждому воину, которые задействованы для защиты украинских позиций", – добавил президент.

Акцент на Покровском направлении

По словам Зеленского, наиболее напряженная ситуация сейчас сохраняется именно на Покровском направлении. Россияне там не только увеличивают количество атак, но и применяют большие силы техники. В то же время в Купянском секторе украинские силы достигли определенных успехов, и эта положительная тенденция продолжается уже несколько недель.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложные погодные условия, украинские защитники держат оборону и наносят противнику значительные потери. Он также подчеркнул важность ежедневного выполнения "украинских дальнобойных санкций", то есть точных ударов по ключевым целям врага.

Дальнобойные удары и результаты

Отдельно Зеленский поблагодарил подразделения, которые обеспечивают результативность дальнобойных ударов. По его словам, такие действия способствуют уменьшению активности противника на передовой.

"Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!" – добавил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, войска Российской Федерации в течение октября 2025 года в войне против Украины потеряли более 31 000 захватчиков. Также в прошлом месяце Силы обороны поразили около 230 боевых бронированных машин врага, более 800 артсистем, 29 РСЗО и 93 танка (условно это равно численности трех танковых батальонов).

