Три батальона танков и много военных: в Минобороны раскрыли потери России в октябре

Войска Российской Федерации в течение октября 2025 года в войне против Украины потеряли более 31 000 захватчиков. Такое количество условно равно численности трех дивизий.

Статистикой поделилось Министерство обороны со ссылкой на подсчеты Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На сайте МО сообщается также о потерях противника в военной технике.

За прошедший месяц Силы обороны нашей страны поразили:

около 230 боевых бронированных машин врага;

боевых бронированных машин врага; более 800 артсистем;

артсистем; 29 РСЗО;

РСЗО; 93 танка (условно это равно численности трех танковых батальонов).

Ориентировочные потери оккупантов за все время полномасштабного вторжения

Согласно статистике ГШ ВСУ, которая обновляется ежедневно, общие боевые потери России в живой силе уже составили 1 миллион 142 тысяч 730 человек (по состоянию на 31 октября).

В целом поражено:

11 316 российских танков;

российских танков; 23 521 ББМ;

ББМ; 34 137 артсистем;

артсистем; 1 532 РСЗО;

РСЗО; 1 235 средств ПВО;

средств ПВО; 76 704 БПЛА оперативно-тактического уровня;

БПЛА оперативно-тактического уровня; 66 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

единиц автомобильной техники и автоцистерн; 3 987 единиц единицу спецтехники;

единиц единицу спецтехники; 428 самолетов;

самолетов; 346 вертолетов;

вертолетов; 28 кораблей;

кораблей; 1 подводная лодка;

подводная лодка; 3 917 крылатых ракет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение октября 2025 года противовоздушная оборона нашей страны уничтожила более 10 тысяч вражеских воздушных целей. Среди них десятки ракет и сотни беспилотников, которые страна-агресор РФ использовала для террора украинских городов.

