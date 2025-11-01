Бьем врага в небе и на земле: сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО в октябре

В течение октября 2025 года противовоздушная оборона (ПВО) Сил обороны Украины уничтожила более 10 тысяч воздушных целей. Среди них десятки ракет и сотни беспилотников, которые страна-агресор Россия использовала для террора украинских городов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Известно, что 600 воздушных целей ликвидировала боевая авиация.

Противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 269 воздушных целей. Среди них:

– 6 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

– 53 крылатые ракеты Х-101;

– 17 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

– 13 крылатых ракет "Калибр";

– 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

– 30 крылатых ракет "Искандер-К"

– 2416 ударных БпЛА типа Shahed;

– 591 разведывательный БпЛА;

– 7930 БпЛА других типов.

Также в течение октября авиация Воздушных сил совершила 551 боевой вылет. Из них 340 на истребительное прикрытие и более 120 для поддержки украинских военных и огневого поражения. Удары украинской авиации уничтожили около 600 воздушных целей и поразили командные пункты, логистические объекты и места скопления живой силы и техники противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 1 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 223 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 206 целей.

Также украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 900 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 142 тыс. 730 человек.

