Бьем врага в небе и на земле: сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО в октябре
В течение октября 2025 года противовоздушная оборона (ПВО) Сил обороны Украины уничтожила более 10 тысяч воздушных целей. Среди них десятки ракет и сотни беспилотников, которые страна-агресор Россия использовала для террора украинских городов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Известно, что 600 воздушных целей ликвидировала боевая авиация.
Противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 269 воздушных целей. Среди них:
– 6 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
– 53 крылатые ракеты Х-101;
– 17 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
– 13 крылатых ракет "Калибр";
– 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
– 30 крылатых ракет "Искандер-К"
– 2416 ударных БпЛА типа Shahed;
– 591 разведывательный БпЛА;
– 7930 БпЛА других типов.
Также в течение октября авиация Воздушных сил совершила 551 боевой вылет. Из них 340 на истребительное прикрытие и более 120 для поддержки украинских военных и огневого поражения. Удары украинской авиации уничтожили около 600 воздушных целей и поразили командные пункты, логистические объекты и места скопления живой силы и техники противника.
Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 1 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 223 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 206 целей.
Также украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 900 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 142 тыс. 730 человек.
