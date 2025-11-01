ВСУ отминусовали еще 900 оккупантов, шесть танков и два средства ПВО армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 900 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 142 тыс. 730 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 31 октября, украинские воины ликвидировали шесть российских танков (всего уничтожено 11 316), две боевые бронированные машины (23 521), девять артиллерийских систем (34 137), одну РСЗО (1 532), два средства ПВО (1 235) и 349 БпЛА оперативно-тактического уровня (76 704).

Также уничтожено 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (66 169) и одну единицу спецтехники (3 987)

В целом Россия за сутки потеряла 428 единиц вооружений и техники – с учетом дронов.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3 917 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что появились данные о гражданах Кыргызстана, которые воевали за Россию и были ликвидированы. Доподлинно известно о 143 лицах с гражданством этой страны.

Также сообщалось, что оккупанты разбирают списанные автомобили в Севастополе для восстановления потерь в технике.

