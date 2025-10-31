Вербовка идет полным ходом: появились данные о гражданах Кыргызстана, которые воевали за Россию и были ликвидированы

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину были ликвидированы по меньшей мере 143 гражданина Республики Кыргызстан. Они подписали контракты со страной-агрессором и воевали за диктатора Владимира Путина в чужой для них войне.

Это не полная статистика, а лишь данные, которые удалось достоверно подтвердить украинской разведке от источников в ВС РФ. Список "двухсотых" 31 октября опубликовал Telegram-канал проекта "Хочу жить".

Российская Федерация активно наращивает темпы вербовки

В "Хочу жить" отметили, что агрессор постоянно ищет нових иностранцев, готовых отправиться на "СВО", в том числе во многих странах Центральной Азии.

"Среди идентифицированных нами наемников 135 человек (киргизов. – Ред.) подписали контракт в 2023 году, а в 2024 уже 326 человек. За неполных восемь месяцев 2025 года как минимум 400 граждан Кыргызстана завербовались на войну", – сказано в сообщении.

РФ чрезвычайно выгодно "покупать" за дешево солдат для своих штурмовых подразделений.

"Можно быть уверенным, что без активного противодействия их вербовочным сетям рост числа наемников продолжится. А так как иностранцы всегда направляются только в пехотные подразделения штурмовиков, а их подготовка обычно длится не более двух недель, большинство из них ожидает гибель", – предупредила пресс-служба.

Добавим: "Хочу жить" – государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, создан при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Чтобы сохранить себе жизнь и сдаться в плен, можно обратиться:

– через Telegram: t.me/spasisebyabot

– позвонить (с украинских номеров):

+38 044 350 89 17

688

– написать в Telegram или WhatsApp

+38 095 688 68 88

+38 093 688 68 88

+38 097 688 66 88

Как ранее писал OBOZ.UA, Узбекистан является лидером по количеству предоставленных российской армии иностранных наемников. По состоянию на октябрь известно о по меньшей мере 2 715 граждан Узбекистана, которые воевали или воюют против Украины.

