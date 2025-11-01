Россия ночью атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 206 из 223 БпЛА

В ночь на 1 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 223 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 206 целей.

Зафиксированы попадания на семи локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаковать украинские города и села россияне начали около 18:30 31 октября.

В течение ночи противник атаковал 223 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Миллерово, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, враг задействовал для ударов около 140 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 206 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 17 ударных БпЛА на 7 локациях.

Последствия российского террора

На Полтавщине в ночь на субботу оккупанты ударили по одному из объектов газодобывающей отрасли: там вспыхнул пожар. К ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники и 93 спасателей. К утру (к 06:02) им удалось погасить огонь.

Сообщений о пострадавших не поступало, сообщили в ГСЧС.

Над Днепропетровщиной в течение ночи защитники неба сбили 23 вражеских дрона, рассказал и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Продолжали захватчики и террор Никополя и Марганецкой громады. Там после вражеских ударов FPV-дронами и РСЗО "Град" горели многоквартирный дом и авто.

Под ударами БпЛА находились и Славянская и Васильковская громады Синельниковского района. В результате ударов возник пожар в учебном заведении. Повреждено транспортное предприятие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский удар по Украине 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции. По данным МАГАТЭ, Пивденно-Украинская и Хмельницкая АЭС потеряли доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. Также последствия вражеской атаки зафиксированы и на Ривненской АЭС.

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, удар по подстанциям АЭС не мог быть осуществлен без помощи специалистов Росатома.

