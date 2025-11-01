Удар по подстанциям АЭС не мог быть осуществлен без помощи специалистов Росатома, – Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право. Очередным примером этого стала атака по подстанциям украинских атомных станций 30 октября.

Такие атаки не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома". Об этом чиновник сообщил в соцсети X.

Россия создает риски для ядерной безопасности

Сибига напомнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских АЭС, в результате российских ударов.

"Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право. Важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов Росатома", – заявил он.

Министр также призвал международное сообщество осудить такие безрассудные действия, прекратить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ввести санкции против "Росатома".

Что известно об ударах РФ по подстанциям украинских АЭС

В ночь на 30 октября россияне атаковали Украину десятками ударных беспилотников, а также баллистическими ракетами. В компании ДТЭК сообщили, что РФ снова нанесла удары по теплоэлектростанциям в разных регионах Украины. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Кроме этого, 30 октября враг повредил критически важные для Украины и ее ядерной безопасности подстанции. В частности, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. Последствия вражеской атаки зафиксированы и на Ровенской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что риски для ядерной безопасности остаются реальными и постоянными. Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар по украинской энергетической инфраструктуре и призвал мир дать надлежащую реакцию. Он подчеркнул, что этот обстрел является очередным проявлением российского террора, направленного против мирных объектов.

