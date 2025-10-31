Российский удар по Украине 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции – МАГАТЭ

В результате российской атаки 30 октября были повреждены критически важные для Украины и ее ядерной безопасности подстанции. В частности, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Также последствия вражеской атаки зафиксированы и на Ровенской АЭС.

"МАГАТЭ получило информацию о военной деятельности в Украине рано сегодня утром, которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине", – отметили в отчете.

Россия создает риски для ядерной безопасности в Украине

Команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС сообщила, что по запросу оператора энергосети станция снизила мощность двух из четырех энергоблоков. Вместе с тем команда, работающая на Хмельницкой АЭС, некоторое время была вынуждена находиться в гостинице из-за обстрелов.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что риски для ядерной безопасности остаются реальными и постоянными.

"Я снова призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защищенности", – сказал он.

Отдельно в отчете отметили, что МАГАТЭ не прекращает реализовывать свою комплексную программу помощи Украине в области ядерной безопасности и защиты.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 30 октября, россияне атаковали Украину десятками ударных беспилотников, а также баллистическими ракетами. В компании ДТЭК сообщили, что страна-террорист снова нанесла удары по теплоэлектростанциям в разных регионах Украины. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар по украинской энергетической инфраструктуре и призвал мир дать надлежащую реакцию. Он отметил, что этот обстрел является очередным проявлением российского террора, направленного против мирных объектов.

