Россия модифицирует 'Шахеды' для атак на украинские самолеты: в ISW оценили риски

Страна-террорист Россия продолжает модифицировать свои дроны-камикадзе Shahed для нанесения дальнобойных ударов по Украине. Вслед за установкой более смертоносной боевой части и видеокамер, россияне оснастили БПЛА зенитными ракетными комплексами.

Речь идет о ПЗРК "Верба" на корпусе беспилотника, работающим в качестве дистанционно запускаемого зенитного комплекса малой дальности. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

РФ усовершенствует методы террора

Эксперты ISW отметили, что российские оккупанты устанавливают на дроны ПЗРК для поражения украинских самолетов в рамках более широких усилий по внедрению инноваций и максимальному использованию возможностей беспилотников дальнего действия.

Украинский эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что российские войска впервые применили модифицированные беспилотники в ночь на 4 января. На опубликованных кадрах видно, что Россия установила ПЗРК "Верба" на верхней части беспилотника и разместила антенну для дистанционного управления на стабилизаторе крыла.

Российские войска также модифицировали БПЛА, установив на него камеру и радиомодем, позволяющие оператору беспилотника управлять им во время полета. ПЗРК расположены таким образом, чтобы вести огонь перед беспилотником во время его полета, что указывает на то, что российские войска, вероятно, намерены использовать эту модификацию для поражения украинских истребителей и вертолетов, действующих в составе украинской системы противовоздушной обороны.

ПЗРК "Верба" имеют дальность действия около 6 километров и максимальную высоту траектории около 4,5 километров при стрельбе с земли. Оккупанты постоянно вносили изменения в модификации беспилотников на протяжении всей войны, чтобы максимизировать их возможности. Предыдущие модификации позволили российским силам поражать мобильные компоненты украинской системы противовоздушной обороны, включая мобильные огневые группы на земле и самолеты в воздухе. Ранее российские силы оснащали беспилотники другими средствами класса "воздух-воздух" в рамках усилий по ослаблению украинской противовоздушной обороны.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 2025 году РФ ежемесячно запускала по Украине около 5,5 тыс. ударных дронов. По мнению Александра Коваленко, в обозримом будущем агрессор не способен усилить террор и кратно увеличить количество БПЛА для ежедневных запусков.

