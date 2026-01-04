Тысяча 'Шахедов' каждую ночь: Коваленко оценил, сможет ли Россия усилить террор Украины

В 2025 году Россия ежемесячно запускала по Украине около 5,5 тыс. ударных дронов. И в обозримом будущем агрессор не способен усилить террор и кратно увеличить количество БпЛА для ежедневных запусков.

Врагу помешали сразу несколько факторов, которые делают невозможным для него существенное наращивание производства "Шахедов". Украинский политический и экономический блогер Александр Коваленко в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление" развенчал алармистские сообщения о "тысяче дронов каждую ночь" и обосновал, почему такие цифры могут России пока только сниться.

Сколько дронов запускали россияне по Украине в 2025-м

В течение 2025 года российская оккупационная армия запустила по Украине 56 954 дрона Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

С июня на украинские города и села летели около 5 500 ударных БпЛА в месяц – с отклонением в одну или другую сторону в пределах 5-15% от указанного количества.

И у того, что за последние полгода ежемесячное количество использованных россиянами ударных беспилотников критически не меняется, по мнению Коваленко, есть вполне прозаическое объяснение.

"Дело в том, что в 2025 году у российских производителей дронов-камикадзе Shahed-136 завода в Алабуге, а также на заводе "Купол" в Ижевске возникли серьезные проблемы с масштабированием производства. Полгода технически и технологически они не способны производить готовой продукции больше, чем среднестатистический показатель в пределах 100-115 единиц в сутки", – подчеркнул эксперт.

Помехой в дальнейшем расширении производства и наращивании темпов обеспечения российских террористов ударными дронами стали по меньшей мере три причины:

Россия не способна быстро нарастить производство с помощью создания новых технологических линий сборки;

с помощью несмотря на приоритетность "Шахедов" в продолжении террора Украины, их производство до сих пор критически зависит от зарубежных комплектующих, которые контрабандой ввозятся из других стран, в частности из ЕС и США – что мешает масштабированию производства;

– что мешает масштабированию производства; "притормаживают" наращивание ударных дроновых возможностей агрессора и атаки Сил обороны по производственным объектам и местам складирования "Шахедов", из-за которых происходит приостановка или дезорганизация процессов сборки.

"Итак, апокалиптические прогнозы о "тысяче Shahed-136 каждую ночь", звучавшие в течение прошлого года, имели немного общего с объективной реальностью. И вряд ли будут иметь в 2026-м – учитывая проблемы, возникшие у России", – отметил Коваленко.

В то же время он отметил еще одну проблему российской армии.

Так, в прошлом году россияне поочередно массированно атаковали различные области и облцентры. Неизменным был террор Киева. Но параллельно, двух- или трехнедельными "циклами" враг атаковал и другие регионы и облцентры, в частности Харьков, Сумы, Кременчуг, Кривой Рог, Днепр, Запорожье или Одесса и область, которые особенно страдали от вражеских ударов в конце года.

Но устраивать действительно массированные атаки сразу на ряд регионов у врага не хватает сил.

"Одновременно и системно организовать длительный террор нескольких областей и областных центров каждую ночь РОВ (российские оккупационные войска. – Ред.) не способны. Поэтому так или иначе, начиная террор отдельно взятой области и крупного города, они в какой-то момент вынуждены перераспределять ресурс, поскольку на другие направления его не хватает. Однако это не означает, что в нынешнем 2026 году враг не будет прилагать максимум усилий, чтобы масштабировать как производство дронов-камикадзе, так и террор тыловой Украины", – отметил Коваленко.

Легким с точки зрения воздушного террора врага 2026-й для украинцев, подчеркнул эксперт, точно не будет. Однако и впадать в крайности и пугать себя ожиданиями "тысячи "шахедов" каждую ночь" также не стоит: о таком количестве в 2026-м враг может разве что мечтать и рассказывать в своих угрозах и эфирах пропагандистских российских СМИ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025-м Россия увеличила интенсивность дроновых атак на Украину в пять раз. При этом силы ПВО демонстрировали высокую эффективность в противодействии вражескому террору: процент сбития "Шахедов" достигал 85%.

