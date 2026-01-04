Враг сделал ставку на баллистику и "камикадзе": анализ российских ударов по Украине за декабрь и весь 2025 год, а также чего ожидать

В декабре российские оккупационные войска нанесли ряд массированных комбинированных ракетно-дроновых ударов по территории Украины. При этом враг избрал основным направлением для террора во второй половине месяца юг Украины, Одессу и Одесскую область. Всего же за весь 2025 год РОВ применили 1 774 ракеты и почти 57 тысяч дронов Shahed-136/"Гербер"/"Пародий".

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В декабре-2025 российские оккупанты применили по Украине 176 ракет разного типа и модификаций, из которых было перехвачено 123 или 69% от общего количества.

Массированно ракеты применялись противником 6, 13, 23 и 27 декабря.

Примечательно то, что один из самых высоких показателей перехвата российских крылатых ракет дозвукового типа показали в декабре именно истребители F-16. Они в условиях дефицита зенитных управляемых ракет к ЗРК, а также нехватки самих же комплексов для плотного закрытия воздушного пространства Украины, стали существенных усилением ПВО.

В целом по интенсивности применения ракетного вооружения декабрь стал наиболее "пассивным" с августа прошлого года.

Суммарно в 2025 году РОВ применили 1 774 ракеты, из которых было сбито 1 161.

Преимущественно в течение года несбитыми были баллистические ракеты 9М723 (ОТРК "Искандер-М"), которые Россия вывела в массовое применение.

Рекордный показатель по использованию баллистики в 2025 году был отмечен в октябре – 89 ракет.

Стоит отметить, что РОВ активно применяют не только российские баллистические ракеты 9М723, потенциал производства которых составляет на сегодняшний день в среднем две единицы готовой продукции в сутки, но и северокорейские копии 9М723 – KN-23.

В ноябре 2025 года российские оккупанты применили рекордное количество баллистических ракет в суточном выражении - 25 (типа 9М723).

Рекордное количество применения аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в течение месяца также было установлено в ноябре 2025 года – 27.

На сегодняшний день баллистические и аэробаллистические ракеты становятся куда более массовым средством террора, нежели авиационные крылатые ракеты Х-101 и морского базирования ЗМ-14 "Калибр" вместе взятые. РОВ пользуются тем, что для перехвата этих ракет применяются ЗРК Patriot и SAMP/T, которых Украине не хватает даже для того, чтобы прикрыть города-миллионники.

Налеты Shahed-136/"Гербер"/"Пародий"

В декабре российские оккупационные войска применили по территории Украины 5 131 дрон-камикадзе Shahed-136 и дронов-приманок "Гербера"/"Пародия". Это не рекордный показатель налетов, но по прежнему один из самых высоких в 2025 году.

Напомню, что абсолютный рекорд применения оккупантами дронов был установлен в июле – 6 394.

Также в декабре показатель ударов дронами-камикадзе у РОВ составил 925 или 18% от общего количества задействованных средств террора.

Согласно общей статистике налетов дронов-камикадзе Shahed-136 и "Гербер"/"Пародий" в 2025 году РОВ применяли эти средства террора ежемесячно в следующем количестве:

в январе 2025-го – 2 507 Shahed-136/"Гербер"/"Пародий";

в феврале – 3 907;

в марте – 4 196;

в апреле – 2 357;

в мае – 3 512;

в июне – 5 412;

в июле – 6 394;

в августе – 4 133;

в сентябре – 5 651;

в октябре – 5 298;

в ноябре – 5 456;

в декабре – 5 131.

При этом процент результативных ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15%, 16%, 14%, 11%, 17%, 13%, 18%, 16% и 18% соответственно.

Всего РОВ в 2025 году применили 56 954 дронов Shahed-136/"Гербер"/"Пародий".

Как видно из приведенной статистики, в 2025 году РОВ, начиная с июня месяца, стабильно запускали на территорию тыловой Украины в пределах 5 500 +/- 5-15% дронов. И этот показатель уже как полгода критически не меняется. И тому есть вполне прозаическое пояснение.

Дело в том, что в 2025 году у российских производителей дронов-камикадзе Shahed-136 завода в Алабуге, а также на заводе "Купол" в Ижевске возникли серьезные проблемы с масштабированием производства. Полгода технически и технологически они не способны производить готовой продукции больше, нежели среднестатистический показатель в пределах 100-115 единиц в сутки.

Это связано с целым рядом причин.

Первая – Россия неспособна быстро нарастить производство посредством возведения новых технологических линий сборки.

Вторая – на четвертый год активного применения Shahed-136 и возведения его в приоритетную категорию по террору тыловой Украины продолжает зависеть в поставках целого ряда элементов контрабандными путями из других стран - в том числе и стран запада, ЕС и США. Это в свою очередь значительно осложняет масштабирование производства дронов-камикадзе.

Третья причина – удары Сил обороны Украины как по самим объектам производства Shahed-136, так и по объектам их складирования. Разумеется, полностью разрушить предприятия, производящие Shahed-136, пока не удается, всему свое время, но приостановить либо дезорганизовать процессы сборки – да.

Таким образом апокалиптические прогнозы про "тысячу Shahed-136 каждую ночь", звучавшие на протяжении пошлого года, имели мало что общего с объективной реальностью. И вряд ли будет в 2026-м – с учетом возникших у России проблем.

Также в течение года РОВ применяли очередность концентрированных налетов по территории Украины, чередуя между собой области и областные центры. Неизменной целью практически всегда оставалась столица– Киев, но для системного террора на протяжении двух-трех недель РОВ выбирали и другие города. Харьков, Сумы, Кременчуг, Кривой Рог, Днепр, Запорожье… Под конец года наиболее интенсивным направлением террора стала Одесса и Одесская область.

Это также указывает на то, что одновременно и системно организовать продолжительный террор нескольких областей и областных центров каждую ночь РОВ не способны. Поэтому так или иначе начиная террор отдельно взятой области и большого города они в какой-то момент вынуждены будут перераспределять ресурс, поскольку на другие направления его не хватает.

Тем не менее это не означает, что в нынешнем 2026 году враг не будет прикладывать максимум усилий, чтобы масштабировать как производство дронов-камикадзе, так и террор тыловой Украины.

Но давайте без апокалиптических прогнозов. Тысячу шахедов каждую ночь мы в 2026-м не увидим. Но про эти угрозы точно услышим. Пиар – все, здравый смысл – ничто!

Выводы

В 2025 году российские оккупационные войска продолжили террор тыловой Украины компонентой ударных дронов как основной. Ракеты в целом отошли на второй план, но элементом неотвратимого удара стала баллистика, наращивание производства и применения которой отмечалось на протяжении всего года.

В свою очередь противник в 2025 году достиг пикового показателя производства дронов и сейчас пытается масштабировать их производство, что дается ему с трудом.

Тем не менее с учетом постоянных экспериментов с новой тактикой применения практических всех средств террора, а также регулярной их модернизацией (только Shahed-136 претерпел более 30 модернизаций в течение года) следует ожидать в 2026-м новые вызовы для ВС ВСУ – как количественного, так и качественного характера.

В 2025 году Украина установила абсолютный мировой рекорд в современных войнах и конфликтах по количеству сбитых воздушных целей, а также адаптивности к новым вызовам. Воздушные силы ВСУ на сегодняшний день являются самыми опытными силами противовоздушной борьбы в мире. И единственное препятствие, которое не позволяет нам в полной мере реализовать свой потенциал по защите воздушного пространства страны – это острая зависимость от технологических решений западных партнеров и финансирования.