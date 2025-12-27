Почти 500 дронов, 40 ракет, основная мишень – Киев: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ и призвал Запад действовать

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную комбинированную атаку РФ по Украине в ночь на 27 декабря. Глава государства отметил, что враг задействовал в атаке почти полтысячи дронов различных типов и 40 ракет, среди которых – "Кинжалы": россияне целились по Киеву и украинской энергетике.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он отметил: сегодня Россия показала свое "стремление к миру", мир должен действовать.

Россия ударила по Украине десятками ракет и сотнями дронов

На момент публикации сообщения Зеленского воздушная тревога в Украине еще продолжалась, а вражеские средства поражения продолжали прорываться к определенным врагом целям: критической инфраструктуре и обычным жилым домам.

"С ночи почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", также 40 ракет, в частности "кинжалы". Основная мишень – это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека", – отметил глава государства.

Киев и пристоличная область уже ощутили на себе последствия очередной попытки РФ погрузить украинцев в холод и темноту.

"В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях – спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоя воздушных тревог", – описал ситуацию Зеленский.

Террор на фоне "переговоров о мире"

Текущая атака в очередной раз перечеркнула тысячи слов и заверений в "миролюбии" России, которые месяц за месяцем звучат из Москвы, а порой – доносятся даже из Вашингтона.

"Много было вопросов на днях. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "кинжалы" и "шахеды". Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире", – подчеркнул президент.

На российское давление единственным адекватным ответом может быть ответное давление, считает Зеленский.

"Это означает, что мало ответного давления. Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное – воспользоваться", – обратился к партнерам президент Украины.

Он призвал союзников помочь Украине усилить свою ПВО, ведь от того, насколько эффективной она будет – зависят жизни людей.

"Так же важно и в дальнейшем поддерживать украинскую оборону, нашу защиту жизни. Поставки для ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся. Не должно быть задержек в защите жизней. И я благодарю каждого лидера, каждую страну, которые с этим помогают", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства согласился: поиск дипломатических путей к миру – важен. Однако одна лишь дипломатия не способна прикрыть украинцев от российских дронов и ракет, которые "миролюбивый" Кремль ежедневно посылает убивать людей и уничтожать украинские города.

"Конечно, мы не будем уменьшать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не сработает без безопасности. О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с Премьер-министром Канады и с Президентом Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто с Украиной!" – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Киев: во многих районах столицы произошли пожары и разрушения, пострадали десятки людей, среди них и дети.

Также сообщалось, что на Киевщине в результате вражеской атаки есть погибшая. Там тоже пострадали люди, известно о разрушениях.

Россияне на этот раз пытались уничтожить энергоинфраструктуру Киева и агломерации – и атаковали энергообъекты.

