F-16 усилили ПВО Украины во время российских массированных ударов: в чем преимущества применения истребителей, а в чем недостатки

В ночь на 23 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 35 крылатых ракет Х-101 и 9М727/728, из которых 34 в итоге были сбиты. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ракеты противника были уничтожены с помощью F-16. 27 декабря, когда произошел новый массированный удар, ситуация повторилась – истребители вновь усиливали противовоздушную оборону. Но могут ли они ее заменить? Давайте разберемся.

Прежде всего отмечу, что применение истребителей для перехвата такого рода средств поражения – отнюдь не новое изобретение. Во многих странах мира практикуется именно такое усиление сухопутных средств ПВО – воздушной компонентой, что не удивительно с учетом ряда преимуществ боевых, сверхзвуковых самолетов.

Преимущества истребителей

Истребитель, в отличие от стационарной ПВО или даже мобильной, не зависит от позиционного района или от местности, которую ему приходится пересекать. Все, что его ограничивает – это оперативный аэродром, с которого он взлетает.

Мобильность – это то, что выделяет боевую авиацию в сравнении с сухопутной противовоздушной обороной. Но, опять-таки, это не означает, что при наличии воздушной снижается роль сухопутной – и причин тому множество. Некоторые из них мы сегодня упомянем.

Экономическая целесообразность

Для перехвата таких целей, как крылатые дозвуковые ракеты, F-16 и вправду выглядят весьма привлекательным и рациональным инструментарием – исходя из затрат на эксплуатацию и стоимости ракетного вооружения.

Для сравнения: стоимость ракеты Х-101 варьируется в районе $1,5-2 млн, аналогично 3М14 "Калибр", примерно столько же 9М727/728 "Искандер-К".

Кто-то мне возразит, что я не прав, ведь еще в 2022 году озвучивалось, что ракета Х-101 стоит от $12 до 15 млн! На самом деле это грубейшая ошибка, допущенная изданием Financial Times, которое либо опубликовало отсебятину, либо автор статьи забыл поставить в нужных местах запятые, а редактор пропустил этот гипертрофированный максимализм.

Собственно, стоимость российских крылатых ракет дозвукового типа, авиационного, сухопутного и морского базирования варьируется в пределах $1,5-2 млн.

А что же F-16? Во-первых, расходы на час полета составляют в среднем $25-56 тысяч.

Во вторых, применяемое вооружение F-16 для перехвата крылатых ракет – это:

AIM-9 Sidewinder – ракета малого радиуса действия, стоимость от $20 тыс;

AIM-7 Sparrow – ракета среднего радиуса действия, стоимость от $100-165 тыс;

AIM-120 AMRAAM – ракета среднего и большого (в зависимости от модификации) радиуса действия, стоимость от $1-2 млн.

Сразу хочу отметить, что AIM-120 AMRAAM большого радиуса действия мы от партнеров пока так и не получили. Но применять их для перехвата российских крылатых ракет – очень дорого и нерационально.

Фактически за один вылет F-16 может перехватить до четырех вражеских ракет, при затратах намного меньше, чем противник тратит на удар таким количеством средств поражения. А потому F-16 в этом вопросе выглядит достаточно конкурентоспособным.

Недостатки F-16

Первый недостаток F-16 – это то, что эти истребители не могут перехватывать баллистические цели, а потому их функционал ограничен дозвуковыми целями. Авиационной замены ЗРК Patriot и SAMP/T на сегодняшний день просто не существует.

Второй недостаток – это время обслуживания самолета после боевого вылета. Выше мы с вами говорили о том, что затраты за час полета F-16 составляют в среднем $25-56 тыс/час, но послеполетное обслуживание боевой машины может превышать 12 часов!

Без послеполетного обслуживания риск ЧП повышается в разы, а потому это обязательная составляющая часть, которая в особых случаях может превысить по срокам сутки.

Третий недостаток, на мой взгляд, наиболее существенный – риск для пилота. Даже пользуясь ракетными средствами для уничтожения целей противника есть риски для самолета оказаться в облаке осколков и шрапнели.

Разумеется, это не все минусы применения F-16, но прочие озвучивать, думаю, не стоит. А вот что касается сравнения с достоинствами, то как вариант усиления ПВО боевая авиация всегда оправдывала свое предназначение.

Выводы

F-16 в условиях дефицита зенитных управляемых ракет для систем ПВО стали решением возникшей проблемы. Показатели перехватов в воздухе вражеских целей достаточно высоки – при условии вполне уместных затрат. Однако целиком и полностью истребители не заменят классические средства ПВО.

Конечно, перехваты дронов-камикадзе Shahed-136 посредством F-16 куда более дискуссионный вопрос, требующий совершенно иного обсуждения. Но вот в вопросах противодействия дозвуковым крылатым ракетам истребители достаточно эффективное средство, применение которого, думаю, именно в таком функционале будут в дальнейшем масштабировать.

