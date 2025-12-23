Из 35 ракет 34 были перехвачены: Игнат рассказал об отражении атаки РФ и роли F-16

Украинская противовоздушная оборона продемонстрировала чрезвычайно высокую эффективность во время очередной ракетной атаки РФ. Большинство вражеских ракет было уничтожено еще на подлете, а остальные не достигли определенных целей.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он прокомментировал результаты отражения воздушного удара по Украине в Telegram-канале.

По словам Юрия Игната, во время атаки по Украине противник применил 35 ракет различных типов, из которых 34 были перехвачены силами противовоздушной обороны. Он отметил, что ключевую роль в отражении удара на этот раз сыграли истребители F-16, которые фактически уничтожили все ракеты, попавшие в их зону ответственности.

Относительно ситуации с аэробаллистическими ракетами "Кинжал". В случаях, когда их не удалось перехватить средствами Patriot, ни одна из ракет не достигла своих целей. Это, по оценке Воздушных сил, свидетельствует о комплексной работе ПВО и эффективном взаимодействии между различными компонентами обороны воздушного пространства.

Начальник управления коммуникаций также пояснил, что украинская противовоздушная оборона построена по принципу зонально-объектового прикрытия. Приоритетом является защита объектов критической инфраструктуры, крупных городов и подразделений Сил обороны на ключевых направлениях фронта. В то же время он признал, что при нынешних масштабах войны полностью закрыть небо невозможно, и противник пытается использовать имеющиеся пробелы для прорывов.

В Воздушных силах подчеркивают, что нынешние результаты отражения атаки свидетельствуют о росте возможностей украинской ПВО и профессиональной работе пилотов и расчетов зенитных систем, несмотря на сложность и насыщенность воздушных ударов со стороны России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия в ночь на 23 декабря снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 621 цель.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БпЛА различных типов.

