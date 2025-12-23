Оккупанты атаковали Украину 38 ракетами и 635 БПЛА: силы ПВО сбили 621 цель

Российская оккупационная армия в ночь на 23 декабря снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 621 цель. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ выявлено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БпЛА разных типов.

Противник атаковал Украину 635 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 400 из них – "Шахеды".

Кроме этого, вражеская армия запустила 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская область), а также 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Рязанская область).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушную цель:

– 587 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

– 34 крылатых ракеты Х-101, Искандер-К.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

Противник ударил по западным, южным, центральным и северным регионам страны. Подробнее о последствиях террористических атак в ночь на 23 декабря читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним, в ночь на 23 декабря, Россия в очередной раз массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов зафиксировано повреждение инфраструктуры и есть перебои со светом, а критическая инфраструктура питается от генераторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

