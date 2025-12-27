'Много целей на один регион': Игнат рассказал о трудностях для ПВО во время массированной атаки РФ по Киеву

В ночь на субботу, 27 декабря, российские захватчики массированно атаковали Киев и область. Движение целей разных типов с разных направлений фактически было направлено на один регион, из-за чего было непросто организовать работу противовоздушной обороны.

По ракетам и дронам РФ работали наземные системы, авиация, поэтому нужна была координация действий органов военного управления на небольшой территории. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии для "Громадського радіо".

"Когда такая плотная атака идет, это очень и очень сложно именно в организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие вот, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага", – отметил он.

По словам Игната, если идет атака с применением именно крылатых ракет, для их сбивания задействуют авиацию. Это F-16, могут быть и Mirage, также применяются МиГ-29 и Су-27.

"F-16 эффективно отрабатывают, и в этой атаке тоже они применялись", – сказал военный.

Он отметил еще одну особенность этой атаки РФ. В прошлый раз российские ракеты летели через много областей, поэтому была возможность их перехватывать на этом маршруте. А 27 декабря было меньше таких шансов для сбивания целей.

"Понятно, что входить в зону, где работает ПВО, авиация не может. Поэтому, собственно, и сложно, когда все летит на Киев, область, сосредотачивать там и вертолеты армейской авиации, которые охотятся за "Шахедами", и работу наземных средств", – добавил Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь с 26 на 27 декабря нанесла террористический удар по столице и Киевской области. К сожалению, вследствие атаки есть погибшие, десятки раненых, людей эвакуировали из-под завалов.

Российские войска использовали 559 средств воздушного нападения, основное направление удара было направлено на Киевскую область. Враг задействовал десятки ракет различных типов и запустил беспилотники. Силам ПВО удалось сбить/подавить 503 воздушные цели.

