Основное направление удара – Киевщина: в Воздушных силах сообщили, сколько ракет и дронов сбили силы ПВО во время атаки 27 декабря

Российские войска устроили новую массированную комбинированную атаку на Украину, использовав 559 средств воздушного нападения, основное направление удара было направлено на Киевскую область. Враг задействовал десятки ракет различных типов и запустил беспилотники.

Силам ПВО удалось сбить/подавить 503 воздушные цели. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 27 декабря (с 18:00 26 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования", – говорится в сообщении.

В целом подразделения радиотехнических войск Воздушных Сил зафиксировали и сопровождали 559 средств воздушного нападения, из которых – 40 ракет и 519 беспилотников различных типов.

Противник применил 519 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других моделей, запущенных с направлений Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым. Около 300 из них составляли "Шахеды".

Кроме того, было обнаружено 10 баллистических и аэробаллистических ракет типа Искандер-М и Х-47М2 "Кинжал", пуски которых осуществлялись из Рязанской и Брянской областей. Также зафиксировано 7 крылатых ракет Искандер-К и "Калибр", запущенных из Ростовской области и из акватории Черного моря.

Отдельно радиолокационные средства зафиксировали 21 крылатую ракету Х-101, выпущенную из воздушного пространства над Вологодской областью РФ, а также 2 крылатые ракеты Х-22, запущенные из воздушного пространства над Черным морем.

По состоянию на 13.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушные цели:

474 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;

19 крылатых ракет Х-101.

К сожалению, зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА на 30 локациях, падение обломков – на 16 локациях.

Кроме того, по информации Воздушных Сил, одна из ракет не поразила цель, информация о 15 беспилотниках, которые потеряны с радарного поля, уточняется, при этом несколько вражеских БпЛА остаются в воздухе.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Последствия вражеского террора

По данным вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, под ударами находились жилые дома, энергетическая инфраструктура, логистические и портовые объекты.

Больше всего досталось Киеву и области: часть столицы и пристоличного региона обесточена. Без света остались около 600 тысяч абонентов, половина из них – в Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.

В столице и области возникли перебои с теплом и водой. Критические объекты переведены на резервное питание. Энергетики и коммунальные службы работают на поврежденных участках, чтобы вернуть свет, тепло и воду.

В Одесской области в результате вражеских ударов повреждены объекты портовой инфраструктуры, зернохранилища и емкости для хранения растительного масла. Обошлось без пострадавших. На местах уже продолжается ликвидация последствий обстрела.

Атака продолжалась более 10 часов

Еще до публикации сводки Воздушных сил мониторинговые каналы сообщали, что для ударов по Киеву и области захватчики применяли:

ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС;

с бомбардировщиков Ту-95МС; ракеты Калибр с ракетоносителей с моря;

с ракетоносителей с моря; крылатые ракеты Искандер-К из Курской области;

из Курской области; баллистические ракеты Искандер-М из Брянской области.

Также по акватории Черного моря была применена 1 ракета Х-22/32 с бомбардировщика Ту-22М3.

Целью атаки ночью была энергетическая инфраструктура Украины: под российскими ударами оказались более 12 энергообъектов только в Киеве и области.

А утром враг нацелился на жилые дома и другие гражданские объекты.

Ночью враг терроризировал Днепропетровскую область.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, вечером россияне атаковали КАБ Покровскую громаду, что на Синельниковщине.

"Возник пожар. Повреждены инфраструктура и 6 частных домов", – отметил чиновник.

Он добавил, что FPV-дрон агрессор применил по Никополю: там изуродовано админздание.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Силы ПВО ночью сбили над Днепропетровской областью 2 беспилотника.

Над Черкасской область ю в течение ночи и утром обезврежено 6 российских ракет и 21 БПЛА. обращений в экстренные службы относительно травмированных или повреждения жилой инфраструктуры не поступало.

В то же время в Умани продолжается ликвидация последствий ракетного удара, который враг нанес накануне.

"Там повреждены по меньшей мере 123 дома, из них 9 – разрушены до основания. Комиссия продолжает обследование. На месте происшествия работают все необходимые аварийно-спасательные и специализированные службы. Полная координация с РВА, городскими властями. Помогает пострадавшим также команда областной организации Красного Креста Украины. Спасибо! В больнице сейчас остаются пятеро пострадавших. Им оказывают необходимую помощь", – рассказал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что еще в начале суток Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила "Калибры", "Кинжалы" и баллистику. Взрывы раздавались, в частности, в Киеве и области.

За ракетами на украинские города и села полетели ударные дроны и крылатые ракеты Х-101.

В Киевской области пострадал водитель грузовика, последствия зафиксированы в нескольких районах области.

В Киеве произошел пожар, там также есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!