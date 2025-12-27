В Украине ракетная опасность: Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила 'Калибры', 'Кинжалы' и баллистику

В ночь на 27 декабря появились признаки возможного боевого вылета стратегической авиации Российской Федерации, кроме этого, в акватории Черного моря находились вражеские суда-ракетоносители. Государство-агрессор действительно запустило "Калибры", а также баллистику и "Кинжалы", из-за чего по Украине распространилась воздушная тревога.

Под комбинированной атакой находились Киев/Киевщина.

Авиационная угроза

Мониторинговые паблики с осторожностью публиковали соответствующие предупреждения: некоторые писали, что активность российской авиации была не совсем типичной. Первые сообщения начали появляться около 23:30 пятницы, 26 декабря.

Впоследствии стало известно, что Россия подняла самолеты Ту-160 и Ту-95 в воздух. Речь шла о:

по меньшей мере четырех бортах Ту-95МС, взлет с аэродрома "Белая" в Иркутской области РФ;

бортах Ту-95МС, взлет с аэродрома "Белая" в Иркутской области РФ; по меньшей мере двух бортах Ту-160, взлет с аэродрома "Украинка" в Амурской области РФ.

В сети предполагали, что если вылеты действительно боевые, то на пусковых позициях в районе Энгельса/Самары российские бомбардировщики будут ориентировочно в 04:00–05:00, а сами ракеты в нашем воздушном пространстве появятся где-то в 06:00 утра субботы, 27 декабря.

Между тем Telegram-канал monitor предполагал, что массированный обстрел может произойти в следующие ночи, хотя не исключал ракетных ударов 27 декабря.

Обновленная информация от monitor все же указывала на вероятные пуски КР ближе к 04:00–05:00 утра.

В воздухе был замечен борт Ту-22М3, совершивший взлет с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ и изначально двигавшийся южным курсом.

Пуски "Калибров" подтвердились

Некоторые ресурсы заявляли, что в акваторию Черного моря враг вывел четыре ракетоносителя. Возможен залп в течение ночи – до 26 крылатых ракет типа "Калибр".

Незадолго до 01:00 отдельные Telegram-каналы писали, что корабли захватчиков якобы осуществили пуски "Калибров". Другие авторы отмечали, что эти данные еще нуждаются в подтверждении.

В итоге применение врагом крылатых ракет морского базирования подтвердилось. Воздушные силы ВСУ в 01:24 заявили: "Внимание, воздушная тревога в определенных областях – из-за вероятной ракетной опасности!".

По состоянию на 01:35 над Украиной фиксировали (информация и карта очень приблизительные) две группы КР "Калибр".

В 01:56 monitor заявил: "Крылатые ракеты из Золотоноши повернули на Переяслав и дальше, вероятно, на Киев".

По состоянию на 02:05 неофициальные источники заявляли, что военные проводят доразведку касательно наличия КР "Калибр" над Украиной.

Враг бил баллистикой и аэробаллистикой

Одновременно с другими средствами поражения россияне использовали баллистические ракеты. В 01:28 об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска (РФ) предупредили украинские военные.

Тревога за несколько минут охватила всю территорию Украины.

В 01:45 украинцев предупредили о фиксации российских самолетов МиГ-31К. Они являются носителями аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Военнослужащие государства-террориста осуществили несколько пусков.

Добавим: еще с пятницы враг – к сожалению, уже традиционно, – начал запускать по нашей стране дроны-камикадзе типа "Шахед" вместе с БПЛА-имитаторами . Кроме этого, агрессор использовал шары , очевидно, для попытки перегрузки нашей противовоздушной обороны.

. Кроме этого, агрессор использовал , очевидно, для попытки перегрузки нашей противовоздушной обороны. Не игнорируйте сирены, направляйтесь в укрытие или найдите другое безопасное место и находитесь там до отбоя тревоги!

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 26 декабря Россия применила 100 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 99 беспилотников. Тогда силы ПВО обезвредили 73 цели.

