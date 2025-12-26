Россия ночью атаковала Украину баллистикой и почти сотней дронов: силы ПВО обезвредили 73 вражеских БпЛА

В ночь на 26 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 100 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 99 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 73 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новый "раунд" попыток атаковать Украину враг начал около 18:00 накануне, 25 декабря.

В течение ночи россияне запустили одну баллистическую ракету Искандер-М с временно оккупированного Крыма, а также 99 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений ройских Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска и с крымского Гвардейского.

Среди вражеских дронов было около 60 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БпЛА на 16 локациях.

Новость дополняется

Что известно о последствиях обстрелов

Под вражескими ударами ночью оказалась, в частности, Одесса.

"Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте. Продолжается обследование прилегающей территории относительно повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов", – отметил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Он добавил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в домах одесситов после предыдущих ударов.

На Днепропетровщине также уже привычно не было тихо. Опять от вражеских ударов страдал Никополь.

"Вечером враг еще дважды атаковал Никополь. Сначала направил на город FPV-дрон, затем обстрелял из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В регионе защитники неба сбили вражеский беспилотник", – рассказал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

На Волыни в конце суток во время воздушной тревоги также зафиксировано попадание.

"Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, пострадавших и погибших нет", – рассказал начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце минувших суток, 25 декабря, Россия осуществила имитационные пуски ракет "Калибр" из Черного моря.

Граждан предупреждали о пусках более 10 КР, осуществленных из акватории Черного моря. В итоге эти данные не подтвердились и ракетной атаки не произошло.

