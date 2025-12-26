Россия ночью атаковала Украину баллистикой и почти сотней дронов: силы ПВО обезвредили 73 вражеских БпЛА
В ночь на 26 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 100 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 99 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 73 цели.
Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Ход атаки
Новый "раунд" попыток атаковать Украину враг начал около 18:00 накануне, 25 декабря.
В течение ночи россияне запустили одну баллистическую ракету Искандер-М с временно оккупированного Крыма, а также 99 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений ройских Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска и с крымского Гвардейского.
Среди вражеских дронов было около 60 "Шахедов".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БпЛА на 16 локациях.
Новость дополняется
Что известно о последствиях обстрелов
Под вражескими ударами ночью оказалась, в частности, Одесса.
"Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Все соответствующие службы работают на месте. Продолжается обследование прилегающей территории относительно повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов", – отметил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Он добавил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в домах одесситов после предыдущих ударов.
На Днепропетровщине также уже привычно не было тихо. Опять от вражеских ударов страдал Никополь.
"Вечером враг еще дважды атаковал Никополь. Сначала направил на город FPV-дрон, затем обстрелял из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В регионе защитники неба сбили вражеский беспилотник", – рассказал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
На Волыни в конце суток во время воздушной тревоги также зафиксировано попадание.
"Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, пострадавших и погибших нет", – рассказал начальник Волынской ОВА Иван Рудницкий.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце минувших суток, 25 декабря, Россия осуществила имитационные пуски ракет "Калибр" из Черного моря.
Граждан предупреждали о пусках более 10 КР, осуществленных из акватории Черного моря. В итоге эти данные не подтвердились и ракетной атаки не произошло.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!