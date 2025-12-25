Россия осуществила пуск 'Калибров' из Черного моря: когда ожидать ракеты в воздушном пространстве Украины

Войска Российской Федерации могли применить крылатые ракеты "Калибр": сообщается о пусках более 10 КР, осуществленных из акватории Черного моря. Новую ракетную атаку враг начал поздно вечером на Рождество, 25 декабря.

Информация о запуске ракет появилась ориентировочно в 23:30 четверга. Если эти данные подтвердятся, то в нашем воздушном пространстве "Калибры" появятся уже после полуночи, ориентировочно к 00:10 – 00:20 пятницы, 26 декабря. На подлет этим средствам поражения обычно требуется минимум 45 минут.

В 23:54 Воздушные силы ВС Украины подтвердили данные о фиксации пусков "Калибров" из Черного моря.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – призвали военнослужащие.

Дополняется...