Оккупанты атаковали Украину 131 БПЛА: силы ПВО сбили 106 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 25 декабря снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 106 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 131 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ., Донецк – ВОТ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, более 90 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях. По состоянию на утро враг продолжает атаку беспилотниками.

Напомним, российские террористы 24 декабря, накануне Рождества, обстреляли Харьковскую и Сумскую области. На Сумщине пострадали по меньшей мере пятеро гражданских, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 декабря Россия также атаковала Чернигов дроном-камикадзе Shahed-136. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку и спровоцировал пожар.

