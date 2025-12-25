Оккупанты на Рождество ударили по Херсону: погиб мужчина

Российская армия в четверг, 25 декабря, атаковала центр города Херсона. Удар пришелся по городскому Центральному рынку.

Об этом заявил мэр города Ярослав Шанько. По его словам, в результате обстрела погиб 47-летний мужчина, работник рынка.

"Среди бела дня вражеская армия ударила по Центральному рынку. Погиб работник. Повреждены несколько торговых мест. Пожар, возникший в результате этой атаки, оперативно потушили спасатели", – сообщил чиновник в Telegram.

Ситуация в Херсоне – последняя информация

Напомним, ранее армия России ударила по одному из городских медицинских учреждений. В результате атаки ранения получили женщина и мужчина 58 и 62 лет.

Также губернатор Херсонщины Александр Толоконников заявил, что Россия несколько дней наносила удары по Херсонской ТЭЦ. Из-за атак оккупантов произошли перебои с электро- и теплоснабжением в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского артобстрела Херсона вечером 3 декабря погибла несовершеннолетняя. Убитой оккупантами девочке было шесть лет, также были ранены еще три человека.

