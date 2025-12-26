Оккупанты нанесли ракетный удар по Умани: есть разрушения жилой инфраструктуры, среди раненых дети

Днем 26 декабря россияне атаковали Черкасскую область. Под ударом оказался город Умань: по нему враг около полудня попал ракетами.

Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Что известно

Взрывы в Умани прогремели около полудня в пятницу: враг нанес по городу ракетный удар.

Известно о пострадавших среди местных жителей.

"По информации Экстренки, на сейчас имеем шестерых травмированных. Среди них – двое детей. Всем оказывают необходимую помощь. Есть разрушения жилой инфраструктуры. Работают все необходимые службы", – поделился в 12:17 Табурец первыми данными о последствиях российской атаки.

Новость дополняется