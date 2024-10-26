Селидово…

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На Покровском направлении силы РОВ, после двух месяцев безуспешных атак пригорода Селидово, смогли прорваться в городскую застройку и командование оккупантов, видя такую перспективу, буквально засыпает город людским ресурсом. Ведь именно Селидово является основной преградой для РОВ в вопросе возобновления наступления на Покровск.

В настоящее время, на Покровском направлении у РОВ сконцентрировано более 70 тыс тел противника, из состава двух групп войск ГВ "Юг" и ГВ "Центр", наиболее боеспособными из которых являются именно представителя "Центра", а точнее – подразделения 90 ТД, 2-й, 41-й и 51-й ОВА. В частности, в районе Селидово активно задействованы силы 27-й МСД 2-й ОВА, 114-я ОМСБр 51-й ОВА и прочие.

Эти силы имеют на вооружении более 300 ОБТ, более 700 ББМ, и более 1 тыс ед. ствольной и реактивной артиллерии.

На первый взгляд кажется, что огромное количество техники, но с учётом общего количества группировки более 70 тысяч тел, хочу отметить, что такая комплектация ВВТ просто критически неполная. Дефицит по танкам, например – более 60% от штатной комплектации, дефицит по ББМ – 75%. Единственное, что более-менее соответствует штатной комплектации, так это артиллерия, которая и работает нон-стоп.

В резерве у этой группировки находится до 15 тысяч тел, с приданной техникой в виде сотни ОБТ, более 200 ББМ и до 200 ед ствольной и реактивной артиллерии.

Именно поэтому по Селидово преимущественно и задействована сейчас пехота и артиллерия, с минимизацией применения механизированной компоненты, в отличие, например, от Кураховского направления.

В настоящее время РОВ контролируют в Селидово весь восточный частный сектор, как на северной, так и южной стороне города, разделённого пополам речкой Солёная.

В южной части города РОВ удалось установить контроль над микрорайоном "Южный" и основные боевые действия ведутся по улице Центральная и Береговая, упираясь в канал. Задача РОВ выйти за канал и продвинуться к Вешнёвому, где оккупанты, двигаясь вдоль железнодорожных путей, упёрлись в станцию "Селидовка". Тем не менее это позволяет РОВ контролировать логистику по улице Центральная, что делает возможность снабжения либо отхода из Селидово для СОУ на Вешнёвое невозможным.

В северной части Селидово РОВ упёрлись в микрорайон "Солнечный" где в многоэтажной застройке ведутся ожесточённые бои, между улицами Нагорная и Гоголя. Основные направления просачивания для РОВ это улицы Михайловская и Солёная с использованиям переулков для перемещения пехоты.

Основная логистика по улице Козацкая остаётся под полным контролем СОУ.

В складывающихся условиях и с учётом задействованных РОВ ресурсов, а так же уже достигнутых оккупантами результатов в самом городе, следует понимать, что основная его функция – это торможение продвижения российской группировки и изматывание её, посредством истощения имеющегося ресурса. По количеству имеющейся на вооружении у группировки техники мы можем констатировать значительные потери и сложности восстановления ВВТ, вследствие чего по Селидово и работают многочисленные пехотные силы.

Испытывать каких либо иллюзий, что до города не стоит, а вот, что до его значения в вопросе изматывания врага это совсем другой момент. Ведь именно Селидово более двух месяцев назад стало препятствием на пути РОВ на Покровск и продолжает таковым оставаться, снижая потенциал двух групп войск, которые до сих пор так и не смогли сформировать условий для второй волны наступления на важный логистический узел в регионе.