Скандал с гендиректором Steko: в ТЦК пригрозили привлечением к ответственности за оскорбление военных

В Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали скандальный инцидент с участием их сотрудников и гендиректора компании Steko Сергея Положая. Там назвали поведение последнего позорным и противоправным и пригрозили привлечением к ответственности.

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Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП. Отмечается, что Положай фактически лично подтвердил противоправность своих действий.

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов о бронировании на время мобилизации. В то же время он кичится своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику", – отметили в ТЦК.

Кроме того, там отметили, что на опубликованных в сети видео зафиксировано как агрессивное и брутальное поведение, так и унизительные высказывания и угрозы военнослужащим со стороны гендиректора компании.

"Все это возмутительно и недопустимо. Законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей", – напомнили в ТЦК.

Там добавили, что проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос привлечения последнего к ответственности, согласно действующему законодательству Украины.

Напомним, видео с возмутительным общением Положая с военным опубликовали в сети вечером 12 октября. Сотрудники ТЦК и правоохранители остановили гендиректора Steko в Днепре для проверки документов.

"Я гендиректор, бл**ь, где 1760 человек работают. А ты солдат, пи**уй копай", – заявил Положай.

Утром 13 октября в своем Instagram он принялся унижать сотрудников ТЦК, назвав их "галимыми чертями и шмошниками".

В компании Steko отреагировали на скандальный инцидент с участием своего гендиректора. Там заявили, что видео, опубликованное в сети, якобы неполное и вырванное из контекста, а также "для кого-то выгодное".

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