Сказал родным, что едет в Румынию: в Украине ликвидировали британца, воевавшего на стороне России. Фото

10 июня Силы обороны ликвидировали в Донецкой области гражданина Великобритании Брэдли Таунсенда, который воевал на стороне российских оккупантов. Родным он сказал, что едет в Румынию, однако подписал контракт с Минобороны РФ и вступил в ряды оккупантов.

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Он стал первым британцем, погибшим, воюя на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщило издание BBC.

Как британец оказался на войне против Украины

33-летний британец Брэдли Таунсенд погиб 10 июня в Донецкой области от удара дистанционно управляемого дрона.

Отмечается, что мужчина покинул свой дом в Барнсли, что в Южном Йоркшире, в начале этого года, сообщив семье, что едет в Румынию.

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) подтвердило гибель гражданина Великобритании в Украине и отметило, что поддерживает связь с семьей погибшего.

В видео, опубликованном 4 апреля, Таунсенд снялся вместе с ещё двумя иностранцами – Беном Стимсоном и Эйденом Миннисом, которым предоставили российское гражданство за участие в боевых действиях на оккупированном Донбассе.

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В том видео Таунсенд назвал себя "обычным парнем из рабочего класса из Йоркшира".

Осознавал последствия таких действий

"Видео снято Стимсоном во время интервью с Миннисом, в нем Таунсенд обсуждал последствия своего решения покинуть Великобританию и воевать за Россию", – говорится в материале.

В частности, он сказал: "Я приехал с мыслью, что, вероятно, не смогу вернуться домой, меня точно будут преследовать, если я вернусь". И добавил, что он здесь "не для самоубийственной миссии", но осознает, что такое может произойти.

Считается, что эти двое его товарищей – Стимсон из Олдхэма и Миннис из Уилтшира – являются первыми гражданами Великобритании, воюющими на стороне российского диктатора Путина.

Во время войны погибло несколько граждан Великобритании, однако все они воевали на стороне Украины.

Управление FCDO также заявило, что рекомендует воздержаться от любых поездок в Россию, и возможности оказывать консульскую поддержку таким гражданам в данных обстоятельствах весьма ограничены.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине был уничтожен 18-летний российский военнослужащий Никита Василейко, участвовавший в войне против Украины. Оккупант погиб в районе населенного пункта Закотне.

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