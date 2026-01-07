Сколько дронов-перехватчиков украинские военные получают в сутки: названа цифра

Министерство обороны Украины по состоянию на декабрь-январь достигло высоких средних темпов поставки дронов-перехватчиков для наших защитников. Сейчас войско ежесуточно получает более 1 500 беспилотников, предназначенных для перехвата вражеских "Шахедов".

Детали сообщили на сайте оборонного ведомства. Там добавили, что это вооружение является ключевым элементом противовоздушной обороны.

"Отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок", – отметил министр обороны Денис Шмыгаль.

Дроны-перехватчики усиливают многоуровневую ПВО Украины

Это позволило существенно усилить возможности подразделений в противодействии воздушным угрозам на всех уровнях – от линии фронта до защиты тыла.

Отмечается, что дроны-перехватчики сейчас являются ключевой составляющей многоуровневой системы противовоздушной обороны. Они позволяют:

экономить дефицитный ракетный ресурс ПВО;

увеличивать плотность борьбы с беспилотниками без перегрузки комплексов;

обеспечивать эффективную защиту личного состава, техники и логистических маршрутов.

Напомним, ранее стало известно, что украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" разработала новый дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR Speed". Он построен на 8-дюймовой раме, что позволило уменьшить габариты, повысить маневренность и скорость реакции в воздухе. По заявленным характеристикам, максимальная скорость составляет 236 км/ч.

Как писал OBOZ.UA, ранее Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, также известному как "охотник" на "Шахедов". Соглашение является шагом к будущему производству зенитного беспилотника в Туманном Альбионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!