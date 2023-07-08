Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и кто может проходить службу по месту жительства: разъяснение
В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, была объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. В это время мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть призваны в Вооруженные силы Украины.
Так, с 20 мая 2023 года, в Украине было продлено военное положение и общая мобилизация на следующие 90 дней. Был принят соответствующий закон, поданный президентом.
Следовательно, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года. В случае необходимости она может быть снова продлена еще на 90 дней.
Однако есть категории мужчин, которые могут быть призваны к службе только по месту жительства. Так, юрист Михаил Лобунько напомнил, что такой перечень содержится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно статье 23 этого закона, в категории лиц, которые могут проходить службу по месту жительства, входят:
- лица, имеющие трех или более несовершеннолетних детей;
- лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (не только биологические родители, но и попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители);
- лица, воспитывающие ребенка с болезнью, указанной в соответствующий норме (список болезней достаточно широк и включает такие состояния, как ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и многие другие);
- лица, обеспечивающие содержание совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности, находящейся на их уходе.
- Лица, предоставляющие постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями, родителями жены или мужа. Следует заметить, что процедура оформления постоянного ухода отличается от процедуры оформления опеки.
- Усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, обеспечивающие содержание несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
- Лица, имеющие жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности.
- Опекуны лиц с инвалидностью, обладающих недееспособностью, подтвержденной судебным порядком.
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