Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и кто может проходить службу по месту жительства: разъяснение

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, была объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. В это время мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть призваны в Вооруженные силы Украины.

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Так, с 20 мая 2023 года, в Украине было продлено военное положение и общая мобилизация на следующие 90 дней. Был принят соответствующий закон, поданный президентом.

Следовательно, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года. В случае необходимости она может быть снова продлена еще на 90 дней.

Однако есть категории мужчин, которые могут быть призваны к службе только по месту жительства. Так, юрист Михаил Лобунько напомнил, что такой перечень содержится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно статье 23 этого закона, в категории лиц, которые могут проходить службу по месту жительства, входят:

лица, имеющие трех или более несовершеннолетних детей;

лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (не только биологические родители, но и попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители);

лица, воспитывающие ребенка с болезнью, указанной в соответствующий норме (список болезней достаточно широк и включает такие состояния, как ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и многие другие);

лица, обеспечивающие содержание совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности, находящейся на их уходе.

Лица, предоставляющие постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями, родителями жены или мужа. Следует заметить, что процедура оформления постоянного ухода отличается от процедуры оформления опеки.

Усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, обеспечивающие содержание несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Лица, имеющие жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности.

Опекуны лиц с инвалидностью, обладающих недееспособностью, подтвержденной судебным порядком.

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