Блог | Орест Сохар: Сколько техники есть у оккупантов для наступления: реальность расходится с данными на бумаге

Американське видання Foreign Policy стверджує, що російські окупанти уже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів. Чому ця інформація виглядає дивною: розберу покроково.

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Танки

Від загальної кількості машин (тут і далі дані Forbes) станом на 24 лютого 2022 року віднімаємо кількість знищених по вчорашній день включно.

3330 - 3255 = 75 танків залишилося.

Танків 100 дали білоруси, щось самі виготовили, якусь кількість Т-72 орки могли відремонтувати, на додачу розконсервували декілька сотень Т-62, але за рік "наколядувати" загалом 1700 танків пРусаки навряд чи змогли.

Бронетехніка

16650 - 6468 = 10182 машин залишилося. Хоча не відомо, скільки з них насправді боєздатних.

Foreing Policy говорить про готовність 3950 машин.

Математично така кількість бронетехніки може бути, але мої джерела розвідці звертають увагу на один нюанс: ось уже тривалий час орки намагаються наступати без особливої підтримки броні, що помітно знижує їх потенціал. Коли б реально БТР і БМП були б у такій кількості, то не припадали б пилом на складах.

Артилерія

2662 - 2326 = 336.

2700 артсистем від FP, - це більше, ніж на початку війни. Зауважте, російські пабліки пишуть про снарядний голод в орків, а тут раптом "нізвідки" взялося понад 2 тис. гармат. Для моїх джерел у військових колах залишається запитанням, на яких 3D принтерах пРусня надрукувала собі стільки арти. Якщо вони здатні творити чудеса, то вже HIMARS штампували б на отих принтерах.

РСЗВ

1050 - 461 = 589.

Foreing Policy пише про 810. Білоруси стільки дати не могли… Знову 3D принтер?

Бойова авіація

1589 - 295 = 1294. Хоча, яка кількість літаків реально боєздатна - невідомо.

Американці пишуть про 400 літаків у русні…

Гелікоптери

1328 - 285 = 1043.

FP каже 300. Можливо…

Сьогодні вранці я обдзвонив чимало поважних "джерел в погонах", і лише один добродій прокоментував у стилі "цифри корелюються з нашими даними". Знаючи потяг його відомства до міжнародного інформвпливу закінчу так: грандіозній перемозі повинні передувати не менш великі психологічні маневри. Через рік війни мордор не здатен забезпечити свою армію краще, ніж на початку широкомасштабного вторгнення. Адже на папері від FP угрупування виглядає потужнішим, ніж у лютому 2022-го.

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