Сколько уклонистов разыскивает полиция по Украине: областные ТЦК назвали цифры

В Украине сейчас разыскивают более 100 тысяч человек, которые избегают явки в Территориальные центры комплектования и Социальную поддержку (ТЦК СП). Больше всего уклонистов – в Днепропетровской области.

Данные о таких лицах переданы в Национальную полицию, сотрудники которой и занимаются их розыском. Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на информацию, полученную от областных главков.

В частности, в Украине разыскивают 108 тысяч 309 уклонистов. Наибольшее количество обращений в полицию по уклонению от ТЦК поступило из Днепропетровской области. За первые четыре месяца 2024 года их количество составило 38 282. Из них уже найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек.

В полицию Запорожской области по состоянию на 20 мая 2024 г. поступило 13 783 обращений от территориальных центров комплектации и социальной поддержки относительно уклонистов. В то же время правоохранители не ответили, сколько из них было найдено и доставлено в ТЦК.

А вот полиция Закарпатской области отказалась предоставить информацию об уклонистов, поскольку это якобы нуждается в проработке определенного массива информации, что "не предусмотрено законом". При этом другие ГУНП предоставили данные, которые, кстати, вносятся в базу и "достать" их не проблема.

В Черниговской области разыскивают 9115 человек, уклоняющихся от военной службы во время мобилизации. Из них были найдены и доставлены в территориальные центры 1429 человек.

В Харьковской области полиция получила информацию о 4664 уклонистов. Во время обработки обращений полицейские установили и доставили 1954 человека в районные ТЦК.

В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2328 обращений от ТЦК, из которых уже найдено и доставлено 1814 человек. Это рекордная эффективность правоохранителей по процентному соотношению.

В Житомирской области на конец апреля 2024 года в полицию передали данные о 8289 жителях региона, которые нарушили законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Причем, как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУНП Олег Бродский, 2452 из них уже найдены правоохранителями и доставлены в ТЦК.

В Полтавской области полиция получила обращение относительно 7433 уклоняющихся, из которых найдены и доставлены в ТЦК 2591 человек.

В Ровенской области правоохранители сообщили о 9832 уклонистов, из которых 1828 удалось разыскать и доставить в военкоматы.

В Винницкой области уклоняются от призыва 7288 жителей региона, из которых правоохранители уже нашли 2325.

В Кировоградской области полиция зарегистрировала 5955 обращений от ТЦК по уклонению от призыва и мобилизации. Однако неизвестно, сколько уклонистов было найдено и доставлено в ТЦК, поскольку отдельный учет таких лиц не ведется.

В Хмельницкой области в полицию поступило 1085 обращений, но информацию о количестве найденных уклонистов в этом ГУНП не предоставили.

На информационный запрос OBOZ.UA не ответили в Главных управлениях Нацполиции Украины во Львовской, Одесской, Сумской и Киевской областях. Отказались предоставить данные об уклоняющихся в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ они аргументировали разными причинами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине арест имущества уклоняемого возможен только в том случае, если он заплатил штраф. Тогда после решения суда о принудительном взыскании штрафа исполнительная служба имеет право арестовать и продать на торгах (СЕТАМ) в счет долга часть имущества.

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