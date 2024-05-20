Охота на уклонистов: в каком регионе Украины поставили рекорд и скольких уже доставили в ТЦК. Данные от Нацполиции

Российская пропаганда сейчас усиленно раскачивает тему, что в Украине чуть ли не миллионы уклонистов от военной службы. Конечно же это не так. OBOZ.UA отправил информационные запросы во все областные главки полиции и уже получил большинство ответов. Выяснилось, что военкомы передали в НПУ информацию о 94,5 тысячах лиц, уклоняющихся от явки в ТЦК. Так что проблема есть: некоторые украинцы цинично считают, что защищать родину от российских оккупантов должен кто-то другой, а не он.

Так в каких же регионах Украины больше всего уклонистов (по данным правоохранителей), сколько уже удалось разыскать и доставить в военкоматы? Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Ловят и отвозят в военкомат

Рекорд по активности военкомов поставила Днепропетровская область. За четыре месяца 2024 года в подразделения полиции региона поступило 38 282 обращения из территориальных центров комплектации и социальной поддержки с данными тех украинцев, которые уклоняются от явки (службы). Из них уже найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек.

В Главное управление Национальной полиции в Черниговской области поступило 9115 обращений ТЦК для установления местопребывания и доставки лиц, которые уклоняются от военной службы во время мобилизации. Из них 1429 человек были найдены и доставлены в территориальные центры.

В Харьковской области в полицию поступила информация о 4664 уклонистах. "Во время отработки обращений полицейскими было установлено и доставлено 1954 лиц в районные территориальные центры комплектации и социальной поддержки", – сообщил замначальника ГУНП в Харьковской области Виталий Гузь в ответе на информационный запрос OBOZ.UA.

В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2328 обращений от ТЦК, уже найдены и доставлены туда 1814 человек. Рекордная эффективность правоохранителей, учитывая процентное соотношение.

В ГУНП в Житомирской области OBOZ.UA сообщили, что учет обращений от территориальных центров комлектации по поводу установления местопребывания и доставки лиц, которые уклоняются от явки, с 15 ноября 2023 года осуществляется в соответствии с новым алгоритмом взаимодействия Нацполиции и ТЦКСП. И по состоянию на конец апреля 2024 г. в полицию передали данные о 8289 жителях региона, которые нарушили законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Причем, как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУНП Олег Бродский, 2452 из них уже найдены правоохранителями и доставлены в ТЦК.

В Полтавской области в полицию поступили обращения по поводу 7433 уклонистов, из них найдены и доставлены в ТЦК 2591.

Правоохранители Ривненской области сообщили о 9832 уклонистах, 1828 из которых удалось разыскать и доставить в военкоматы.

В Винницкой области от военкомов "бегают" 7288 жителей региона. 2 325 уклонистов правоохранители уже нашли.

В Кировоградской области полиция зарегистрировала 5955 обращений территориальных центров комплектации об уклонении от призыва и мобилизации. А вот сколько уклонистов правоохранители в итоге нашли и доставили в ТЦК, замначальника ГУНП Александр Сагаль не сообщил, так как отдельный учет ведомостей о таких лицах полицейскими не ведется.

В полицию Хмельницкой области поступило 1085 обращений. Сколько из них правоохранителям удалось найти, в этом ГУНП нам также не рассказали.

Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ аргументировали разными причинами: в ответах говорится, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и тому подобное.

Замначальника ГУНП в Черновицкой области Святослав Кишлар в ответе на наш информационный запрос и вовсе сообщил, что подразделения ГУНП не ведут учет лиц, которые уклоняются от явки в ТСКСП или от прохождения военной службы во время мобилизации.

А в ГУНП в Одесской области решили самостоятельно не отвечать на информационный запрос OBOZ.UA, а, судя по всему, попросту отделаться от "надоедливых журналистов" – перебросив наши вопросы территориальным подразделениям. Об этом мы догадались, когда получили письма от районного управления полиции города Подольск (к слову. там сообщили о 255 обращений от ТЦК и что 127 уклонистов правоохранители уже разыскали) и из Болградского районного отдела полиции (там предоставить информацию отказались, сославшись на то, что она относится к служебной).

Еще несколько ГУНП не ответили на информационный запрос OBOZ.UA не то что в установленный законом срок, а вообще. Это Главные управления Нацполиции в Сумской, а также довольно спокойных в военном плане Киевской, Закарпатской и Львовской областях. А вот правоохранители прифронтовой Запорожской области (часть которой оккупирована) пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

Таким образом на сегодняшний есть уже есть данные, что военкомы передали в полицию информацию о 94 526 уклонистах. Из них 20 031 были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Отметим, что реальное количество лиц, уклоняющихся от мобилизации, все же может отличаться от указанного в ответах управлений Нацполиции, так как военкомы могли еще не передать все данные правоохранителям. Однако разница уже точно не миллион (-ы), как с пеной у рта утверждают российские пропагандисты.

На что рассчитывают "беглецы"

В разговоре с OBOZ.UA правоохранители поделились, что быстро найти уклониста удается редко в силу разных причин. Среди них: нехватка участковых (а именно на них в первую очередь ложится визит домой), устаревшие данные о регистрации (то есть, военнообязанный не сообщал об изменении места жительства), а также то, что некоторые попросту "залегают на дно". То есть, переезжают, прячутся у родственников и т.д.

"Среди них больше всего тех, кто работает удаленно. Но сколько они будут прятаться? Сколько будут бояться выходить на улицу? Это конечно позор", – поделился с OBOZ.UA сотрудник полиции Днепра.

По его словам, все же есть серьезные и эффективные методы розыска таких лиц, правда он считает, что "озвучивать это сейчас точно не стоит".

Некоторые "украинцы" пытаются решить вопрос более кардинально и ищут варианты сбежать из страны. Например, в Польшу пробуют выехать по поддельным документам. А в Румынию – переплыв Тису, которую прозвали "рекой смерти", так как в ней уже утонул 31 украинец.

Река обманчиво выглядит не очень сложной преградой, но на самом деле она очень коварна: имеет стремительное течение, на дне есть корни деревьев, есть места, куда может затягивать водоворотом.

По данным представителя приграничной полиции этой страны Флориана Комана всего незаконно пересекли границу Румынии 11 тысяч граждан Украины.

Военкомы "без тормозов"

Ради справедливости: есть нарушения и со стороны представителей ТЦК, которые считают себя вправе переступить закон. Причиной этого они называют якобы "план по мобилизации", который они должны выполнить.

Однако это касается тех случаев, когда они хватали на улицах мужчин и запихивали в микроавтобусы. Некоторые сотрудники ТЦК и вовсе незаконно врывались в жилье. Наверное, больше всего подобных скандалов было в Одесской области.

Однако часть военкомов еще и устроила "бизнес" на войне: они помогают военнообязанным "откосить" от службы. Как рассказал собеседник OBOZ.UA в Службе безопасности Украины, обычная практика, когда военкомы "помогают" избежать призыва на основании фиктивных документов. Например, обеспечивают уклонистов справками военно-врачебной комиссии и удостоверениями, которые подтверждают непригодность к военной службе с исключением с воинского учета.

Цена вопроса разная по регионам – разлет, по данным наших источников, составляет в основном от 2 до 10 тысяч долларов.

Как видим, в то время как защитники Украины дают достойный отпор российски оккупантов на фронте, в тылу хватает и тех, кто считает, что война не для него, и тех, кто кто помогает таким украинцам остаться безнаказанными.

Насколько ситуация изменится с вступившим 18 мая в силу новым законом о мобилизации – увидим в ближайшее время. И если раньше можно было отделаться относительно небольшим штрафом, то сейчас ответственность значительно ужесточена. Уклониста могут лишить права управлять транспортным средством, а также ему светит серьезный штраф: от 17 000 до 25 500 гривен.